王祖藍廣西玉林食粉｢清場｣　遭質疑｢耍大牌｣　官方就溝通不當致歉

近日，網傳藝人王祖藍日前在廣西玉林拍攝期間，有工作人員要求店內食客「吃粉先出去」，引發「清場」爭議。玉林市玉州區文化體育和旅遊局今晚（3日）發通報承認，工作人員因溝通方式簡單、舉措不當引起誤解，已對該人員作出嚴肅批評教育。



王祖藍在廣西玉林拍片吃粉，現場清場被指耍大牌。（網絡影片截圖）

王祖藍在廣西玉林拍片吃粉，現場清場被指耍大牌。（網絡影片截圖）

王祖藍在廣西玉林拍片吃粉，現場清場被指耍大牌。（網絡影片截圖）

6月2日，有玉林網民在社交平台發帖，指王祖藍「這麼大排場，來玉林吃個粉都要清場」。該網民稱，在王祖藍進店後，一名女子要求正在店內就餐的顧客「吃粉先出去」。

影片在網絡傳播後，有不少網民到王祖藍的社交媒體下留言質疑其「耍大牌」。內媒其後向涉事粉店求證，店家回應指，片中的女子並非店內員工。

王祖藍廣西玉林拍攝，吃粉清場被指耍大牌。（網路影片截圖）

王祖藍廣西玉林拍攝，吃粉清場被指耍大牌。（網路影片截圖）

王祖藍廣西玉林拍攝，吃粉清場被指耍大牌。（網路影片截圖）

玉州區文旅局今晚發通報交代事件詳情。通報指，王祖藍於6月2日獲邀到玉州區宣傳推廣本地特色美食文化，拍攝前工作組已與店家充分溝通，徵得完全同意後才進場籌備。由於店舖空間較小，拍攝實行分區管理，明確劃分拍攝區與正常就餐區，確保食客能正常用餐，並未作清場安排。

通報承認，拍攝過程中由於圍觀市民較多，該局一名工作人員出於安全及便於拍攝的考慮，請求食客配合，「但因溝通方式簡單、舉措不當，引起誤解」。當局對此深表歉意，並已對該工作人員進行嚴肅批評教育。

玉州區文旅局表示，今次事件暴露了該局工作中存在溝通不細緻、方式方法簡單等問題，將以此為戒、舉一反三，努力提升公共服務的溫度和精細化水平，並感謝網友及媒體對玉州文旅事業的關注與監督。