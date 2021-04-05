河南5旬婦終解家庭束縛　拋夫自駕遊半年「為自己而活」成B站網紅

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-05 18:30

生活、工作上的壓力經常令人喘不過氣，因此不少人都喜愛旅遊，享受自由自在、無拘無束的時光。 來自河南鄭州、現年57歲的蘇敏，前半生為了家庭而活，一直忍受丈夫的冷暴力，直至女兒結婚生子，2個外孫入讀幼稚園，她才覺得自己「任務完成了」，決定要為自己而活。 去年9月，蘇敏駕駛自己辛苦打工賺錢購買的私家車，獨自一人踏上旅途，先後到過西安、成都、宜賓、雲南，更一邊遊歷，一邊拍片分享旅途中的風景及心情。

去年9月，蘇敏獨自一人踏上旅途，並拍片分享旅程中的風景及心情。（影片截圖）

蘇敏從小在援藏家庭長大，性情耿直，但與丈夫的生活充滿壓力，兩個人就猶如生活在平行世界。蘇敏透露，丈夫最大的樂趣是「雞蛋裏挑骨頭」，因此她在家不敢多說話，結婚幾十年仍然要與對方AA制，不但不花他一分錢，還要每天為他煮飯。

漫長的、孤獨壓抑的30年婚姻過去了，蘇敏始終沒有決心離婚。年輕時，她為了女兒選擇「忍下來」，後來女兒誕下雙胞胎，她為了家庭和睦、照顧外孫繼續忍受。直至2019年年底，她一如既往地上網查找穿越小說時，意外發現一名博主分享自駕游經歷。隨後，蘇敏立即下定決心，待外孫入讀幼兒園後馬上啟程。

為了離開，蘇敏默默準備了近一年，在操持家務及照顧外孫的同時，在網上查找自駕游的攻略，當在淘寶發現有用的裝備，就會將商品加到購物車中，大到帳篷、冰箱，小到鍋碗瓢盆、柴米油鹽。同時，她開始偷偷拍攝短片賺取路費，比如烹飪、做辣椒醬等，晚上趁家人休息時再偷偷剪輯發布，更在女兒的幫助下以分期付款買下私家車。

去年3月，外孫原定入讀幼稚園，未料卻因為疫情延遲入學。蘇敏的丈夫見她未能如期自駕遊，更幸災樂禍稱「看看還出去不」。直至同年9月，蘇敏終於將兩個外孫送入幼稚園，於是將淘寶購物車中所有的裝備買下，為自己的旅程做好準備。

蘇敏表示，丈夫用過很多方法阻止她，包括先用最慣常的打壓法。當她在車頂上安裝好帳篷，對方立即稱「這個錢扔得好可惜，要不了兩天你就不住了，你啥事兒都是新鮮一時」，甚至想取走私家車內的電子收費卡，因被女婿斥責才作罷。

去年9月24日，蘇敏終於駕車離家，一路從鄭州開車到小浪底、三門峽，又到了陝西西安住了一周。她每天傍晚都會找地方停車，不論是停車場、免費的房車露營地，抑或高速服務站，再花大概半小時搭好帳篷，晚上就在車頂上睡覺。

蘇敏鼓起勇氣逃離單調乏味的生活，選擇自駕遊為自己而活，不僅在微博、Bilibili上收獲一眾粉絲，美國《紐約時報》上周五（2日）更報道了蘇敏的故事，引來不少外國網民熱議，包括能透過蘇敏知道中國家庭的狀況，希望她能完成旅程，繼續分享自己對家庭、婚姻的觀點。

（搜狐新聞極晝工作室／紐約時報）