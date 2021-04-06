內地演員驚見頭像被盜用作遺像憤而提訴　上海墓園反指：封建迷信

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-06 14:25

內地演員小園（化名）曾出演過幾部熱播劇，然而2018年清明期間，其粉絲祭掃時竟發現小園的頭像照片被上海某墓園印在瓷像上當成銷售廣告。心生不滿的小園立即上訴至上海市青浦區人民法院，要求墓園公開賠禮道歉，索賠100萬元（人民幣．下同），墓園則不認同，更指小園封建迷信。近日，小園和墓園方面於庭外達成了和解方案。

小園訴稱，涉案頭像是他早前為保健品公司拍代言廣告的照片，代言費為20萬元，然而卻被墓園擅自使用達兩年。他有感墓園對自己極不尊重，也侵犯了其肖像權，認為其經濟損失為50萬元，加上精神損失共100萬元。

墓園方面則辯稱，園方在收到律師函後已立即下架涉案瓷像，但無法辨認照片是否是小園，認為即便是小園本人，但由於其並非一線明星，照片不具有公眾辨識度，因此對其經濟損失不予認同。園方又指小園感到極大的不尊重，是屬於封建迷信，故也無法認同小園受到精神影響。

法院審理認為，在未經事主同意下即使用其照片，墓園方當然具備主觀上的過錯，滿足法律上一般侵權構成要件的主觀要求；又指肖像權是典型的人格權，對於肖像權的侵犯本質是對他人人格利益的侵犯，並不以造成經濟上的損失作為前提要件，因此墓園方以小園無法證明實際損失作為其客觀上沒有遭受損害的觀點無法獲法院支持。最終，在在法庭耐心的引導和組織下，雙方於庭外達成了和解方案。

相關新聞：網民爆料父母結婚照遭網劇《假日暖洋洋》當遺照使用 劇組道歉（點圖放大觀看）

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事實上，今次已非內地近期首次出現類似事件。據早前報道，內地愛奇藝上播放的網劇《假日暖洋洋》大受歡迎，然而有網民爆料稱，其父母的結婚照在未經同意下，竟被劇組當作遺照出現在劇中。

該網民除了貼出了劇中截圖，同時也發布了自己爸媽的原版結婚照作為佐證。通過對比可發現，兩張為同一張照片。事後，涉事劇組致歉，並稱為工作疏忽，已開除相關工作人員，並將替換內容。

（綜合報道）