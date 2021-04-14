寧夏小學擬用人臉識別系統　學生個資或外洩　學者：需徵家長同意

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-14 11:34

人臉識別技術應用範圍愈來愈廣，小至手機屏幕解鎖，大至醫院、機場的門禁監控、訪客行為分析等。然而，其潛在的安全隱患令不少專家、學者對其使用持審慎態度。 寧夏銀川市興慶區回民二小觀湖校區，近日擬在校內安裝人臉識別系統而引起討論。有家長質疑，人臉識別系統是否會侵犯學生隱私，存在洩露學生個人信息的安全隱患。 有學者認為，人工智能在教育場景下的使用需特別謹慎。而在學校推廣使用人臉識別技術，則需徵得每一位家長的書面同意。

學校門口已經安裝好人臉識別系統。（澎湃新聞）

有家長表示，近日接到學校通知，為方便出入校門「刷臉」通行，校方要求家長提交學生的近期證件照電子版，但並未就使用人臉識別系統一事徵求意見，家長沒有簽署任何與人臉識別系統使用相關的書面知情同意書。

據寧夏本地媒體《新消息報》周一（12日）報道，去年8月，回民二小觀湖校區圍繞智能化校園安全管理建設的「智管中心」項目啟動，目前已進入最後的信息錄入與調試階段。項目建成後，學校師生出入校門時將使用人臉認證，校內公共開放區域及教學區域都會實現安防覆蓋。

此外，該系統可對學童可能存在的推搡、打架等風險作出預警。一旦有學生出現意外情況，只要輸入他的班級及名字，系統就會自動生成該學生一天的軌跡記錄，有利於快速追溯到異常情況。在輔助教學方面，課堂人臉點名、巡課督導、考試管理都可以達到智能管理的目的。

學校監控中心。（澎湃新聞）

對此，銀川市興慶區教育局相關負責人表示，對於使用人臉識別系統的安全問題，教育部門亦作出充分考量，而回民二小觀湖校區使用的是內聯網。他又稱，人臉識別系統僅為確保學生在校安全，目前尚在前期籌備階段，最終使用需徵得家長同意。至於人臉識別系統是否會識別學生上課時的臉部表情和動作等，負責人則稱尚不清楚，沒有聽到相關說法。

全國政協委員、上海市信息安全行業協會名譽會長談劍鋒指出，作為學校安全場景，將「刷臉」作為監管手段和方式都可以理解，但校方需要說明數據的採集、存儲、使用、銷毀等方式，並在徵得家長同意後才實行。

銀川市興慶區回民二小觀湖校區，近日擬在校內安裝人臉識別系統而引起討論。（網上圖片）

針對前述興慶區教育局相關負責人提到，回民二小觀湖校區的人臉識別系統依靠內聯網運行。談劍鋒則認為，信息是否存在洩漏風險與使用內聯網、外網無關，內聯網都有機會受到攻擊，且內部職員並可以收集數據後再對外洩漏。因此，校方需要說明一旦數據對外洩漏造成損失，學校會承擔甚麼責任。

前述提到，人臉識別系統可對學生可能存在的推搡、打架等風險作出預警。中國人民大學法學院副教授、哈佛大學法學博士郭銳認為，如涉及校園霸凌問題，用此技術能幫助解決無疑是一件好事，但背後其實體現出深層次的矛盾，比如學校是否資源不夠，老師要管理大批學生導致「走漏眼」。同時，很多霸凌事件都在閉路電視盲點區，甚至在校外發生，因此不去解決深層矛盾，想要依靠此技術表面化將問題解決是不可取。

（澎湃新聞）