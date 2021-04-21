Apple推新產品AirTag引關注　內地網民：可追蹤貓狗位置嗎？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-21 14:53

今日（21日）凌晨，Apple舉辦2021年首場新品發布會，推出紫色iPhone 12/iPhone 12 mini，全新改款的iMac、iPad Pro，AirTag等產品。 由於本次iPhone的硬件參數未變，不少內地網民都未有太大興趣，反而在網上討論AirTag的用法，包括用以尋找失物，追蹤貓狗位置等。

AirTag單個售價為239港幣，4個裝則要價799港幣。為了防止查找功能被亂用於監控其他人，Apple設置了一系列的功能，例如你身邊被人放了AirTag，手機就會發出提醒等。網民都對AirTag表示感興趣：

我要和iPhone搭配起來使用，追蹤器放在車上，這樣我在地下車庫停車就方便了 健忘人本人可能需要800個Air tag吧 我相信不只有一個人產生了把air tag放在自己的男/女朋友身上的想法 可以給狗狗掛脖子上 就可以防止走丟了 把air tag 貼在像棋上，就不怕找不到對象。

此外，最新推出的iPad Pro雖然在設計上與上代分別不大，但因採用了mini-LED材質的屏幕、M1處理器以及5G網絡連線，引起大批網民關注，不少人更期待下一代iPhone會採用M1處理器。

（綜合報道）