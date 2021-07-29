昆明高樓擋低層住宅採光　日照少1分鐘賠90元　發展商需賠過千萬

香港地少人多，不少高樓大廈都是一幢幢相鄰，家中日光照射不足亦是在所難免。然而，雲南昆明市有高樓卻因為遮擋樓層較矮舊樓的日照，發展商需向受影響的249個住戶作出賠償，日照賠償標準為每分鐘90元。據核算，累計賠償金額高達過千萬。



「南亞之門」遮擋了兩個小區的採光。（都市時報）

《都市時報》報道，尚義街140號郵政小區內共有5幢住宅，其中A幢距離「南亞之門」僅20米，日照採光被遮擋的情況嚴重。由於郵政小區綠化面積大，每幢住宅中間種植了幾棵枝繁葉茂的樹木，加之受「南亞之門」的遮擋，低樓層內的樓道幾乎沒有任何陽光。

郵政小區B幢的住戶柳女士稱，「南亞之門」開建前，冬天家中從早上到傍晚都能曬到太陽，但「南亞之門」興建後，冬天基本沒有陽光照入家中，室內非常陰冷，需整日穿着厚身衣服，「如果天氣再惡劣一些，在家坐着都可能被凍感冒」。

住戶的日照採光被遮擋，不僅導致室內溫度低，更增加生活成本。郵政小區A幢住戶李女士介紹，自己住在7樓，但自從採光被遮擋後，冬天家中的日照時長不足半小時，「以前日照充足，家裏安裝的太陽能熱水器用起來很方便，現在太陽能只能在夏天偶爾用一下，冬天完全用不了，只能用電或煤氣燒水，加之屋內採光差，整個冬天室內都要開燈照明，電費、煤氣費比之前增加了近20%」。

同樣受影響、住在白塔新村24號小區的楊先生介紹，雲南省設計院已上門測量過，冬至時「南亞之門」遮擋陽光的面積、光照時間的長短。雖然拓東公司和小區業主代表於2015年簽訂賠償協議，但相關業主並無取得賠償金。郵政小區住戶亦透露，2013年簽訂賠償協議書後只取得一半的賠償金，具體何時能取得剩下的賠償款，目前尚未收到準確通知。

今年4月，盤龍區人民法院根據申請人中國建築第四工程局有限公司的申請，裁定受理拓東公司的重整一案。據拓東公司的公示，賠償協議約定，對於日照賠償標準，兩個小區按照雲南省設計院編制的《日照分析報告》作出核算，日照時間每遮擋減少1分鐘賠償90元，累計計算；若日照減少不足60分鐘，按照減少60分鐘計算。

以公示賠償明細表的計算，南亞之門建設前，若某業主有效日照時長為2小時53分，建設後為2小時41分，日照時長總計減少12分鐘；經賠償明細表核算，兩個小區總共受影響的日照時長為99634分鐘，應賠償金額累計就會高達1345萬元。

據介紹，「南亞之門」為中炬置地旗下項目，為昆明主城CBD規劃核心區域。「南亞之門」總用地面積近52畝，由一幢寫字樓和4幢住宅組成，2008年啟動前已是昆明市重點工程項目之一。然而，項目興建速度十分緩慢，中炬置地董事長朱景圖於2015年更因工作和金錢問題困擾輕生，工程逐漸停下。2016年，「南亞之門」在尚未全部完工，且缺乏建設工程規劃許可證、建築工程施工許可證、商品房預售許可證的情況下，將鑰匙交給業主。