大連日本街涉「辱華」突宣布停業　背後原因日本侵華有關

內地藝人張哲瀚、趙薇相繼因「親日」惹禍，連遼寧省大連市金石灘國家旅遊度假區的「盛唐．小京都」，俗稱「大連日本風情街」也在劫難逃，開業不到幾天，就因市民及網友批評有辱民族自尊心，臨時宣布停業。



新浪網報導，「盛唐．小京都」9月1日宣布停業，對比之前剛開幕一度湧現百米人龍的景象，如今卻冷冷清清。該項目的園林、建築、裝飾等風格均仿照日本京都地區，商業街售賣的食品、生活用品均為日本特色。主要由一條主商業街和周邊別墅區構成。

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據悉，這條「小京都」商業街總投資人民幣45億元，為當地文旅項目「盛唐．小京都」的一部分，佔地面積63萬平方公尺，是集商、住、旅遊等多功能的綜合項目。該項目是大連重點打造的文旅項目，考慮到日本企業對大連投資方向逐步轉向服務業和IT電子產業等「輕資產」領域，大連以此探索一種符合當前日本企業投資模式又緊貼大連發展實際的園區發展新模式。

但由於大連歷史上曾遭受過「旅順大屠殺」和長期日本殖民統治，項目開業後就立即引發爭議。有網友指出，文化項目要符合中國實際，尊重民族自尊心。2021年是「九一八」事變90周年，日本1914年的侵華戰爭使中國人民陷入深重的民族災難，面對歷史，日本不但沒有道歉，還在歷史教科書中美化侵略戰爭，屢次參拜靖國神社。

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還有內地民眾批評，深受日本殖民侵略苦難的大連，不該用日本文化炒作，謀取商業利益。對此，9月1日，該商業街管理部門發布通知稱，「公司針對運營期間出現的問題，現進行停街休整，正式開街時間另行通知。」

遼寧社會科學院社會學所副所長王焯認為，對於文化的商旅項目，應做好文化識別與價值評估工作，尊重消費者消費習慣，避免消費「民族情感」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】