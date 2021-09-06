時速260公里費用與搭的士相若　「空中飛的」3年後有望成真？

相信不少人都試過在上班、上學的繁忙時間遇上大塞車，輕則半小時，嚴重的或一、兩個小時甚至是無了期，此時可能會羨慕天上的小鳥可隨時飛到目的地。

今日（6日），上海時的科技有限公司宣布，該公司研發的eVTOL（Electric Vertical Takeoff and Landing）電動垂直起降傾轉旋翼飛行器E20，目前已進入測試階段，預計2024年能投入商用，市民「空中飛的」短途出行有望成為現實。



E20在黃浦江上低空飛行的模擬效果圖。（澎湃新聞）

《澎湃新聞》報道，根據該企業公布的機型設計圖和相關性能數據，E20飛行器擁有完整的自主知識產權，是一架純電動、傾轉旋翼的垂直起降飛行器，可代替現有的輕型直升機執行低空載客飛行任務，飛行速度每小時260公里，最大航程200公里，載客量包括駕駛員（安全員）5座。

時的科技聯合創始人兼首席市場官蔣俊表示，公司從創業開始，就是按照適航取證的目標做研發。目前，內地未有完全一對一的適航法規政策，「民航局之前跟我們溝通的，是說先由我們提標準給他們，然後他們根據過去的情況，再跟我們一對一溝通，進行審核」。

國內低空方向開始迎來政策紅利，繼湖南省成為國內首個全省低空空域開放的省份後，安徽、江西也啟動了全省低空空域試點開放工作；浙江也提出大力支持和發展民航、通航、機場建設、直升機起降場建設及低空旅遊。

蔣俊透露，E20的第一個應用場景會考慮從事低空旅遊，首選旅遊城市或者上海郊區。團隊仔細考慮機翼長度的設計，使其可以在標準小型直升機起降場升降，不需要機場跑道或重新建設起降場，從高樓樓頂、標準直升機起降場、草地等場地即可垂直升降，點對點完成載人運輸飛行。

他表示，E20飛行器的飛行速度比的士的車速快5倍，為市民節省大量的出行時間，未來「空中飛的」的成本將與搭的士的價格差不多，並非高不可攀。他又稱，E20飛行器嚴格按照民航大客機同等級的安全可靠性研發，未來規模量產後，可在半小時內完成充電。

對於「空中飛的」如何與直升機爭客，蔣俊指出，從性價比來說，「空中飛的」投入商用後會比直升機便宜很多，也更安全，未來投入商用後，「空中飛的」價格與的士差不多，且後續的維護成本低、噪音低。