美國唐人街遭持槍指頭搶劫　中國教授用功夫擊退劫匪

前往美國南加州大學訪學的湖南湘潭大學公共管理學院教授周批改，本月1日在洛杉磯唐人街附近遭持槍搶劫，更被歹徒用槍指着頭。惟他臨危不亂，用功夫擊退歹徒、踢走手槍，最終所帶的行李箱被歹徒搶走。

周批改接受《瀟湘晨報》訪問時稱，事發時評估了雙方實力，自己下意識擋開對方手中的槍，因為他曾在武校學過功夫才敢回擊歹徒，但事後回想起來有些害怕，「這個其實是很危險的，一般情況下是不建議這樣的」。

目前，洛杉磯警方已立案。據洛杉磯警察局發給周批改的調查報告顯示，周批改被搶走的行李箱和衣物共計3130元（美金，折合24367港幣）。



周批改擊退劫匪時受傷。（瀟湘晨報）

周批改於10月31日抵達洛杉磯，11月1日下午3時許到市中心欲找一間旅館，當他在唐人街拐入一條小街後，就見到對面馬路有一輛黑色的農夫車，「我站在那裏的時候，皮卡車的門突然打開，一個全身黑裝、戴着黑色面罩的人跑過來，拿槍指着我的臉。我當時想都沒想，就抬起手將他的槍打掉了，然後又踢了一腳把他踢到地上」。

周批改踢倒對方後，他也因為用力過猛摔在地上，但很快爬起拖回行李箱回到主路上，「走過一個路口後，我看周圍沒人，感覺到臉上濕漉漉的，就拿手機照了一下發現流血了，就給自己拍了照，但剛放下手機就發現那個人又用槍指着我」。

他表示，對方身型又高又壯實，但應該「打不過我」，於是他將行李箱交出，未料對方伸手欲取走他的背包，「背包裏有我的電腦和證件，不能給他，所以我就一拳打到他臉上，又用肘沖向他的頭，他就鬆開了，後來我又跳起一腳踢他的槍，他當時好像是嚇住了，就轉身拖着我的箱子跑了」。周批改稱，當時想捉住對方，但見黑色車正駛過來，車上有一個全身黑裝蒙臉人，因怕對方有槍，才未有作進一步的行動。

周批改稱，自己之後走到一個華人商場，不少人都上前協助他，包括向他提供藥物包紮傷口，有目擊者幫他記下劫匪的車牌號碼，又有人將他送到南加州大學的一間賓館，該校的一名中國留學生幫他支付房費，「當天晚上有個叫華埠商業發展區的機構的官員章女士聯繫了我，第二天她陪我去了唐人街一個大超市購買了生活用品、電話卡，第二天下午陪我去報了案」。

他表示，其實一個人面對歹徒時選擇妥協是一個理性的選擇，但若大部分人面對歹徒的時候都選擇妥協，就會形成一個犯罪的土壤，「所以我在一些時候是不會退讓的，有時候短兵相接其實是勇者勝」。周批改又稱，因為研究社會學而去過加拿大、英國、德國、東歐國家等地，自己亦曾在印度遇上搶劫，但當時劫匪身上沒有槍，他根本不怕。

周批改在洛杉磯華埠商業發展區的請求下，重新展示並拍下當時遭遇搶劫的情況，「是想要傳播出去讓當地公眾知道，把這個事情客觀記錄一下」。洛杉磯華埠商業發展區社區聯絡官章女士接受媒體採訪時稱，為了引起當地關注，他們花費時間幫助媒體報導此事，「如果我們不花時間去做真實的報告，那麼警方就沒有記錄這件事的發生」。