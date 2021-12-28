傳安徽六旬婦自然受孕產女嬰　網民稱孩子外甥都比她大　官方回應

內地網絡熱傳安徽一名年約60歲的老婦自然受孕，並在日前於宿州靈璧縣人民醫院產下一名6斤女嬰。事件衝上微博熱搜，不過官方回應表示，產婦身份證上顯示的年齡為60歲，但實際上只有43歲。



據指，老婦的丈夫亦已68歲高齡，喜得千金的二人對着剛出生的女兒笑得合不攏嘴。婦產科醫生透露，女嬰重6斤多，而產婦的身體狀況良好，還在醫院觀察。

據了解，醫學上對高齡產婦的定義是35歲以上初產產婦，其較容易出現難產、自然流產、早產等情況，另有較高的胎兒畸形發生率、懷孕期間容易出現糖尿病或者是高血壓、產後恢復較慢等情況。

而這對夫婦的消息傳出後，也受到許多網民的祝福，「只要孩子們都同意，那便是喜事一樁」。不過也有輿論擔心，即使老夫婦能照顧好孩子，可畢竟到女孩上學時，其父都已七老八十了，孩子在成長過程中或會遭受異目。有網民就評論道：「這孩子的姐姐的孩子估計都比這孩子都年齡大。」

周二（28日）上午，靈璧縣人民醫院辦公室一名工作人員表示，產婦已經出院回家。不過就着年齡，卻峰迴路轉，他指其實產婦並沒有身份證上標明的那麼大，實際年齡只有43歲，「這是產婦家屬對醫生說的」。

靈璧縣下樓鎮政府一名工作人員則表示，產婦的丈夫確實今年68歲，但產婦本人的實際年齡是40多歲，這是因為她的精神不太正常，身份證上的年齡並不準確。