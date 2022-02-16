消費者斥不送貨上門　為何速遞員寧自費將包裹存入智能櫃？

國內的網購發展迅速，但有不少消費者反映，送貨員在未經收件人的同意下，擅自將包裹放在智能自取櫃中。

近年來，多部法規、條例都規範快遞末端配送，但在愈發嚴格的監管下，不送貨上門的情況依然沒有改善。有送貨員坦言，不少同行都願意自掏腰包將包裹存入智能櫃，因為「不放快遞櫃根本送不完」。



北京東城區一送貨員表示，平時日均派件量在300至400件，每個月存件費用上千元，以內地最常見的「豐巢」智能櫃為例，小號櫃價格為0.2元（人民幣，下同），中號櫃為0.4元，大號櫃為0.6元，「我們也不想放快遞櫃，扣的都是自己的錢」。

前述送貨員稱，由於派件時經常會發生客戶電話打不通、家中無人等情況，若不統一派件，包裹根本送不完。因此，將快遞存入智能櫃或驛站，一來可以提高派件效率，二來可以避免將包裹直接放在家門口等公共區域，減低丟件風險。

有送貨員坦言，不少同行都願意自掏腰包將包裹存入智能櫃。（微博＠豐巢智能櫃）

此外，速遞公司基本要求送貨員每天的妥投率達95%，若妥投率太低，送貨員的收入會受到相應影響。有送貨員透露，每單配送費收入1元至1.5元，每單收入不高，派件量又大，「如果每個快遞都送貨上門，太不現實，特別是在『雙11』等大促期間」。

國家郵政局監測數據顯示，2021年國內快遞業務量首破1000億件，連續8年穩居世界第一。近日公開徵求意見的《快遞市場管理辦法（修訂草案）》（下稱《辦法》），規定速遞企業在未經用戶同意下，不得代為確認收到包裹，不得擅自將包裹投遞到智能櫃、快遞服務站等。若違規，直接責任人員將面臨最高3000元罰款，速遞企業面臨的罰款高達3萬元。

去年11月11日，中國郵政集團有限公司河南省鄭州郵區中心郵件處理場地。（新華社）

北京郵電大學郵政發展研究中心主任趙國君分析稱，速遞企業大部分訂單來自電商，隨着電商企業單量的不斷增長，速遞企業與之適配的人工、場地、設備及運輸等成本不斷攀升，利潤空間日益收窄，「企業若悉數投遞到戶，則在導致成本過高的同時，也使快遞員工作強度過大」。

泰和泰律師事務所合夥人廖懷學認為，速遞企業將時效和單量作為送貨員的主要績效指標，送貨員的收入分配方式普遍以計件為主，多勞才會多得。在件多人少的情況下，送貨員為了在規定時效內完成更多的派件量，只能借助智能櫃、驛站幫忙簽收包裹。

廖懷學認為，《辦法》的出台意味著監管部門將規範快遞末端投遞行為和投遞標準，促進速遞企業提升服務標準、優化服務模式以及完善對送貨員的業務培訓與考核機制。