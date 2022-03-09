醫療科技｜以VR作心理訓練　全球首個適用恐高症醫療器械內地獲批

全球首個適用於特定恐懼症（恐高症）的醫療器械「特定恐懼心理康復訓練軟件」，近日正式獲批中華人民共和國II類醫療器械註冊證。其由上海市精神衛生中心和一家醫療科技公司合作研發，是中國首個獲批的基於VR（虛擬現實）設備的特定恐懼心理康復訓練軟件。



據上海市精神衛生中心副院長王振介紹，以恐高症為代表的特定恐懼症全球終生患病率為3%至15%，目前臨床療法上，相比於藥物，心理治療最為有效。而且研究發現，VR場景配合傳統心理治療使用，可明顯改善恐高症患者的迴避、高度認知判斷和臨床焦慮症狀；在國家衛健委《精神障礙診療規範（2020年版）》中，基於VR技術的脫敏和暴露療法亦已被列為特定恐懼症的其中一項心理治療手段。

經過一系列基礎和臨床科研工作及多個環節審核後，「特定恐懼心理康復訓練軟件」最終在上月正式取得了中國首張特定恐懼心理康復訓練軟件醫療器械註冊許可證。其設計思路，正是構建可誘發患者焦慮情緒的虛擬情境，使患者暴露於刺激中，再通過精神科醫生或專業心理治療人員引導助其識別誘發和維持恐懼的適應不良性認知，對抗迴避反應，使個體產生更為現實合理的評價和想法，進而以焦慮自然下降或放鬆訓練逐步減輕症狀。

王振表示，此次獲批真正實現了VR技術與臨床診療的結合，為恐高症患者的暴露療法提供標準化服務方案。