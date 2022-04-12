北京醫院殮房被揭收天價殯葬費後仍然營業　市場監管局立案調查

近日，北京某三甲醫院收取天價殯葬費引發關注。北京市市場監管執法總隊表示，經初步核查，承包北醫三院殮房的北京天堂祥鶴殯儀服務有限公司在殯儀服務收費過程中涉嫌存在價格違法問題，將被立案調查。

醫院工作人員昨日（11日）表示，目前殮房仍在營業，但未有回應涉嫌存在價格違法的情況。



《北京日報》報道，北醫三院東南角的殮房門口的 「小院」院門緊閉，張貼的通告寫有「為配合醫院工作，此門關閉，只允許業務車輛出入」。殮房的等候區和告別室內都沒有親屬在等候，只有兩位身穿黑色制服的工作人員出入忙碌。

就殮房收取的「天價殯葬費」是否可以退還的問題，北醫三院的接線人員指自己不了解，並表示可具體諮詢殮房。惟當殮房的工作人員被問到「天價殯葬費能退嗎」，接連說了兩句「沒有沒有」，便立刻掛斷電話。

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據此前報道，有民眾爆料稱北京三甲醫院殮房收費天價，更巧立各種名目收費。市民鄧先生（化姓）爆料，妻子2月中旬在家離世，遺體被送到北醫三院殮房暫時存放3天才火化，未料殯葬費竟高達3.8萬元（人民幣，下同）。

市民鄭女士（化姓）也指出，婆婆在北醫三院醫治無效去世，遺體存放於該院殮房，三天後結算時，被告知要交將近2萬元的殯葬服務費。

殯葬業者強調，一切經過合理程序承包；北京三甲醫院指出，該院是按照民政局殯葬管理條例收費。北京市民政局表示，殮房屬醫院管理，然後由殯葬公司承包，民政局只負責殯儀館及墓地。