浙江寧波擱淺抹香鯨歷20小時救援重回大海　專家籲可加強後續觀察

昨日（19日）上午8時許，浙江寧波市象山縣石浦鎮銅瓦門大橋附近海域有抹香鯨擱淺，後因退潮救援人員的營救行動受阻，只能不斷向鯨魚身上潑水助牠降溫，保持體表濕潤。直至當晚10時，潮水漲到最高位置，多艘救援船隻靠近抹香鯨，成功將牠拖離擱淺地。

經過長達20小時的接力救援，今日（20日）清晨5時20分，在漁政船的牽引和護航下，抹香鯨成功抵達目的海域，漁政船切斷牽引繩將牠放歸大海。



現場救援人員介紹，擱淺的鯨魚長約20米，初步判定為抹香鯨，屬於國家二級保護動物。昨日海水退潮後，抹香鯨的身體就無法被拖動，他們只能用水打濕鯨身體外部，防止脫水，並耐心等待漲潮才展開下一步的營救行動。

熟悉當地海域的漁民介紹，鯨魚擱淺的近海淺灘，灘塗面積很大，地面救援車輛難以進入，更無法將十幾米長的鯨魚拖回海中，而直升機的拖拽力也無法將近20噸重的抹香鯨拖回水域。因為退潮，抹香鯨擱淺的位置距離附近水域大約有一公里遠，救援人員難以用水泵抽水為鯨魚保濕。

從現場傳出的影片可見，擱淺的抹香鯨躺在一片灘塗上，鯨鼻有水汽呼出，尾鰭時不時晃動，但身上已經出現脫皮乾裂。參與救援的工作人員和漁民一邊用水桶往牠身上潑水，蓋上濕的棉被，讓牠身體保持濕潤；一邊用鐵鍬挖出水槽，為牠提供活動空間。同時，現場救援人員用柵欄和黑布將擱淺的抹香鯨圍起，漁業專家則在鯨身塗灑紫色藥水，取出注射設備對鯨尾鰭部位進行注射，並為牠清洗氣孔。

昨日下午約4時40分，海水開始漲潮。為了人身安全，工作人員要離開現場，在附近等待海水漲至最高點。直至晚上10時，潮水已經漲到最高位置，多艘救援船隻出發靠近抹香鯨，將牠拖離擱淺地並向深海方向行進。

專家：可加強後續觀察

南京師範大學教授、鯨類研究專家陳炳耀介紹，鯨魚擱淺有多種原因，個體擱淺可能是因為鯨魚自身的生理狀況或者內在疾病；外在的環境因素同樣會導致鯨魚擱淺，譬如水下巨大的噪音干擾鯨魚的聲吶、太陽風暴引起的磁力變化等等。

陳炳耀解釋，擱淺後的鯨軀體在水面和空氣中暴露，體溫驟降，是加速其死亡的主要原因。另外，鯨魚擱淺在沙灘上時，龐大的軀體長時間得不到海水的浮力作用，會令身體臟器受到壓損，加速死亡。

浙江海洋大學教授趙盛龍表示，身長約20米的抹香鯨已經是「古稀之年」，此前在福建海域有過相關的抹香鯨記載，而浙江沿海大多是鯨鯊類救援，本次是第一次出現大型抹香鯨。

趙盛龍表示，當前在水生野生動物救援中，存在後續觀察的「短板」——缺少一些基本裝備和研究條件，「救援成功並不意味着結束」。從後續觀察的角度而言，他建議在救援成功的鯨魚身上安裝一個定位儀，「以這條擱淺鯨魚為例，在獲救後，其有可能在同一地點或者附近再次出現，而安裝定位儀方便我們後續觀察研究」。