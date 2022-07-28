「1元水」消失得無影無蹤　貴價高端水已攻陷內地市場？

10年前，內地樽裝水的零售價低至1元（人民幣，下同），但隨着進口商品超市愈開愈多，市場上的「1元水」慢慢消失，更多的是4、5元的樽裝水，或十幾、二十幾元的原裝進口飲用水。



《揚子晚報》報道，在大型超市內，常見的飲用水品牌包括怡寶、農夫山泉、百歲山、屈臣氏等，單瓶售價分別為1.8元、2元、2元、2.5元。若要購買「一元水」，市民就要整箱購入，以可口可樂公司旗下的飲用水品牌「冰露」，24瓶550ml裝售18.9元，平均約8毫一支。

而在高檔進口超市，最低價為售價3元的恆大冰泉低鈉礦泉水、4元的統一愛誇礦泉水、5元的崑崙山雪山礦泉水，還有來自新西蘭、泰國、法國、斐濟的原裝進口飲用水，售價十幾元、二十幾元。

「一元水」曾是市場上的主流產品。2004年，康師傅將樽裝水的價格錨定一元。據其2007年半年報顯示，康師傅礦物質水當年6月的全國市場佔有率達17.3%，穩居市場第一。惟2011年，農夫山泉超過康師傅；4年後，康師傅再次被怡寶超越，跌至行業第三。

超市內出售的高端水愈來愈多，而高端水與中低端水的區分，最簡單可從瓶子的外觀上看出。其中一款售價2000元、來自日本神戶的頂級礦泉水FILLICO，瓶身鑲嵌大量水晶，還有一對翅膀、皇冠造型的瓶蓋，堪比藝術品。

FILLICO，瓶身鑲嵌大量水晶，還有一對翅膀、皇冠造型的瓶蓋。（揚子晚報）

在國內，不少高端樽裝水的設計感十足。以今麥郎「涼白開」為例，其推出的玻璃樽裝新品「十二時辰」為例，瓶身雕刻了《清明上河圖》；娃哈哈曾推出一款玻璃瓶身設計，採用黑白水墨畫元素。

業內人士認為，不少國產品牌推出高端水產品前，其在中低端市場的銷售渠道、營銷體系已經成熟，反而變成他們為高端產品樹立高端形象時的掣肘。

因此，高端水一般主攻線上渠道。電商渠道可幫助高端水在打響品牌形象後，進入快速增量階段，線下渠道則是鎖定其核心目標人群，開拓新客源的關鍵所在。

國元證券認為，當前國內樽裝水的2元市場格局最為固化，高端水和低價水雖然仍存在整合空間，但低價水有康師傅、娃哈哈等老牌企業把控。相較之下，高端水尚存更多機遇。高利潤和廣闊的市場空間，成為不少品牌進軍高端水領域的出發點。