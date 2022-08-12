珠海4歲女童哭喊下體痛　醫檢查兩度異常　母報警後CCTV疑被剪

廣東珠海一名4歲女童早前向母親哭喊下體痛，母親帶她去醫院兩次檢查均發現異常，醫院報告顯示女童「外陰黏膜充血」。但當母親繼續追查時，發現女兒就讀的國際幼兒園內閉路電視疑被剪，警方則解釋稱畫面超過儲存期、已被新影像覆蓋，又告知她其要求調取部分畫面的做法「不合法」。

事件引發內地網民關注，不少微博網民轉發相關帖文及該母的自白影片，希望追查案件真相。



當事女童的母親以微博帳號「@珠海寶媽」發長文表示，報案至今已4個月，她兩個月前就發微博求助，但至今事件沒有積極進展。唯一的「進展」是，她和年過八旬的老母親以及女兒三人被房東以無理由驅逐拒租，近半個月來還接到數通騷擾電話。

女兒：有時被老師帶到樓頂摸 法醫：或玩遊戲摩擦引致

她回顧事件指，今年1月12日是寒假前一天，女兒剛過完4歲生日，她意外發現女兒下體有紅腫，當時女兒說是同班同學摸的，但她決定要求查看閉路電視。後來女兒有告知她，有時是被同學摸，但有時是被老師帶到樓頂摸，老師還曾帶她去醫院給男醫生「看屁股」。

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園長翌日給她看了幼兒園部分閉路電視，還很不耐煩說她「不信任他們」，且觀看過程中不准其攜帶手機和碰觸滑鼠。

雖然觀看的閉路電視沒有異樣，但園方表示，剩餘的畫面「在盲區看不見」，又解釋有可能是女兒小便時沒太注意才引起紅腫。2022年2月23日，她又發現女兒下體出現這種現象，而且比上次嚴重，女兒也喊痛，令她決定當晚半夜報警，翌日帶女兒去警署做筆錄。

珠海寶媽表示，隨後警方帶她女兒去醫院檢查，結果顯示外陰黏膜充血，當時醫生還問孩子，老師有沒有與其「玩」。後來，她自行帶孩子去珠海市婦幼保健院檢查，也是這個結果，還開了藥，用了5日才康復，「每天晚上給她用紅彤彤的藥水泡」。醫生表示這種情況除了被觸摸，也可能是摩擦引起，例如騎馬游戲、玩滑梯，但她獲知當日幼兒園並無開展這些遊戲。

閉路電視訊號線遭剪斷

一個月後，DNA結果顯示沒有問題。警員幫忙調取的部分閉路電視畫面也沒有發現問題，她多次要求警員調取盲區周邊的畫面，盲區是二樓教室外面的走廊和一樓樓梯口。然而，其要求調取在盲區時段的這些畫面和出事前後一天的相關畫面一直被拖延。

及後，她發現幼兒園其中三部閉路電視的線被剪掉，連接主機的訊號線亦遭剪斷，電源線還插電亮著，園長稱，那三部閉路電視早在2017年就棄用，但她質疑為何5年過去仍然乾淨如新，且未拔除電源，及為何要剪斷訊號線。

其後她向警方求助，警員於是到園索取畫面，但最後提供給她的卻也只是部分畫面，令她感到疑惑，認為警方與園方有勾結。她又指園方在事發後接連更換保安。

疑有其他受害者 被警方拒立案

珠海寶媽又指，她問過三個家長，其中有兩個家長的孩子也出現這種情況，但警方不予立案。她目前在申請檢察院立案監督。在她上網曝光事件後，警方又聯繫她為她調取畫面，但解釋稱盲區畫面被新影像覆蓋了。但她認為同時期的畫面，一部分被覆蓋，一部分沒有，很難說得通。

根據對話截圖顯示，警方相關人士還一度向她表示，不要再發微博和抖音。