傳廣東某大學多男輪姦女生　派出所採DNA　校方：已就謠言報案

網傳廣東工商職業技術大學多名男生性侵某高校女生，肇慶一家派出所曾協助學校採集學生DNA引發關注。該大學22日發佈聲明表示，已就該謠言報案。



廣東工商職業技術大學聲明提到，「日前網傳我校多名男生輪姦某高校女生等信息。獲悉後，學校立即組織相關人員進行核查。經查，我校沒有接到師生類似情況反映。並經公安部門核查，屬地沒有發生此類案件。目前，學校已就該謠言向公安部門報案。」

肇慶市公安局端州分局星湖派出所曾給學校發採集學生DNA的協助函。 派出所值班民警22日下午回應，經公安部門核查此為謠言，「（造謠者）初步了解應該是學生」，並指每年都會進行DNA數據採集，「一人一庫方便採集信息，都是採集男性的」。

廣東工商職業技術大學的辦學前身是創辦於1996年的東方人才學校，1997年學校更名為肇慶市工商職業學校。2004年3月經廣東省人民政府批准成立、國家教育部備案，學校升格為肇慶工商職業技術學院，2014年更名為廣東工商職業學院。

2018年獲批升格為本科院校。2019年5月教育部正式批准命名為廣東工商職業技術大學，是國內首批本科層次職業教育試點學校。學校現有星湖和大旺兩個校區。

網民留言：