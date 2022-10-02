安徽11歲女童裸身溺斃池塘　母要求立案遭拒　直播中疑被強行帶走

今年6月安徽宿松女孩汪月失蹤，隔日在池塘被家屬發現時全身赤裸多處有傷，當時現場人員對家屬表示「不可能是溺死的」。汪月母親余蘭平指控，當地公安在屍體解剖前，卻多次跟家屬強調「你的孩子就是溺死的」，不接受她的要求立案調查、還曾發布假的鑑定意見書。汪月母親更稱自己想上訪卻被10幾個人攔截，有村幹部在家中監視她。



由於事件疑點重重，汪月母親從6月開始就創立微博「安徽宿松被害女孩汪月媽媽」更新事件發展。10月1日汪月母親開直播時，卻突然出現一群人將其帶走，直播中斷。



據宿松警方微信公號8月17日通報，2022年6月16日晚間，警察局110指揮中心接群眾報警稱，宿松縣佐壩鄉洪嶺村汪某(女，11歲)失蹤，後在池塘邊發現其衣物。6月17日凌晨，汪某在該池塘內被其家屬發現，經醫護人員現場確認已無生命體徵。

通報指，公安機關經走訪調查、檢驗鑑定和詢問目擊者，確認汪某是意外溺水死亡， 排除刑事案件。當時通報並強調，「請廣大網友自覺遵守法律法規，不造謠、不信謠、不傳謠」。

8月28日汪月母親余蘭平拿身分證拍攝短片說明事件原委，她強調自己講的都是真實的。據她所述，6月16日當晚6點他發現女兒汪月不在家，就去汪月時常一起玩樂的同學家找，前後問了8次，同學家一家四口卻都推說沒看到他女兒．後來警察調閱閉路電視才看到汪月確實和該同學和同學的妹妹一起出去玩。

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汪月的同學和同學的妹妹才承認確實和汪月一同去池塘邊玩耍，但卻說當時她們先離開了，汪月說還要玩一會兒自己留在池塘。

汪月的父親趕到池塘邊就看到女兒的裙子、內褲等衣物和涼鞋，亂七八糟地散落在池塘邊。隨後藍天救援隊到池塘打撈了兩個多小時，隨後向汪月母親表示，汪月應該已經離開池塘上岸，池塘邊有她爬上來的手和腳印，救援隊十分確定地向汪月母親表示，「池塘沒人了」，警方也打算離開明天再找。

汪月母親表示，當時自己十分著急，央求警方再幫忙搜尋，她對警方說「你們明早再來，我女兒肯定沒命了。」前後求了三次，警方卻堅持離開，沒留任何人看守現場或拉警戒線。

汪月母親於是和家人一起在野外找尋了三個小時，後來又回到池塘。一去到池塘時，卻看到女兒赤身躺在池塘的淺水區，而且是藍天救援隊多次打撈的地方。

汪月母親指出，她抱起女兒時女兒全身都是軟的，肚子沒水膚色不變．眼睛鼻子耳朵嘴巴沒水沒沙沒血．上嘴唇破皮流血，背後和肚子上有不明顯的瘀傷。雙側乳頭皮膚破損，兩隻手都有手指破損且手握拳狀，下起（音近似下體）紫色流血有傷。

汪月母親指出，她在給女兒人工呼吸後，女兒卻鼻子流出鮮血．她表示，只要看過（女兒屍體）的人都說「這個孩子不可能是淹死的」當時來的法醫也稱，孩子不是淹死的，因此要求把孩子帶去殯儀館作進一步調查。

當時汪月的父親想買個棺木放家裡，法醫卻說這個案子疑點重重，可能還需要解剖，汪月父母才讓法醫把遺體帶走。

6月17日上午屍體交給法醫，下午刑警隊的人就說孩子是淹死的。汪月母親質疑，18號日屍體解剖，但在屍體解剖鑑定出來前，當地警方多次告知她「孩子就是溺水的」，警方還特意召開座談會說「孩子就是自己脫光衣服下水溺亡的」 。

汪月母親指控，當地警方不立案不偵查，更不讓他上訪。汪月母親提供的影片可以看出，她上訪的路上遭遇10多人的攔截，而且全程跟蹤監視，還指使村幹部在他家蹲點監視。

汪月指出，他用家中電話打市長熱線等都打不出電話．公安機關要求他在家等屍檢結果，結果等了48天她得到一個鑑定意見書，上面寫著「意見是認為汪月符合生前溺死．」但是汪月母親把該鑑定書發到網絡，卻被網民指出鑑定書是假的。

在網友指出鑑定意見書有問題後，公安機關陳隊長跑到汪月家說「弄錯了」，要汪月讓他換一張新的，但強調汪月確實是溺死的。汪月母親在該段影片中也標記「央視新聞」、「頭條新聞」和「中國新聞網」希望有當地媒體替她發聲。

一周前，汪月的母親持續尋求幫助。她到宿松村壩鄉為民服務中心時，當地鄉長和鄉黨委答應要載她到安徽省合肥市上訪。但案件一直未有新進展，網民提醒他要「全程錄影保護自己」10月1日當天汪月母親疑似在上訪過程中開直播時突然被人帶走，直播中斷。

有微博網民留言指出，「很難想像群眾對警方認定事實存疑尋求上訪過程中被人直接綁架帶走，當著幾百人的直播間狂喊救命，一聲救命一次心顫，一聲救命一點心寒。」

輿論也在10月1日開始發酵。但余蘭平的微博帳號已被限制留言和轉發，許多網民改以她的抖音帳號聲援她，網民在微博上指出「不能斷定警方給的結果真假，但是為什麼出了事情還不準人有疑問有異議還要阻攔啊？是容錯機制不夠嗎？ 」亦有網民批評案件疑點重重，「是不是背後有什麼保護傘，不然就是警方或上頭的人犯案。」

截至10月2日上午10時安徽宿松當地警方未有就此事發表任何聲明。

網民點睇：

「為什麼主觀認定孩子是溺亡？孩子家長在打撈地找到屍體，為何一開始無任何進展？限制孩子家長與外界通訊、出門，拖延家長時間是想遮掩什麼？」

「唐山那個事情造成了「惡劣影響」所以要避免「惡劣影響」產生，而不是惡劣事情發生」​

