「陽過」之後　你的牙刷、唇膏、杯子等還能用嗎？

近日,各地疫情狀況反覆,不少人會擔心感染新冠「陽了」以後如何保護自己、避免二次感染。其中,關於要不要處理掉和口腔密切接觸的日常用品如牙刷、杯子、口紅、唇膏等引起了大眾的討論。對此,《新京報》引述的科普中國作者Denovo的文章明確解釋了這一問題:不需因感染過新冠而特意更換日用品,也不用過分擔心。



試想一個問題:你不幸感染了Omicron,剛剛由「陽」轉「陰」。你很開心自己痊癒了,想邀請一些沒有感染過的朋友們到家裡慶祝一下。

為了防止你的朋友們感染,你決定對家裡進行全面的清潔。請問你會首先選擇將家裡所有物品的表面進行消毒,還是先打開家裡的所有門窗通風透氣?

這個看似可以不分先後的選擇題其實揭示了一個重要問題,那就是Omicron的傳染途徑和存活時間。這個問題直接關係到「陽過」的患者要如何保護自己,不被二次或多次感染。

2020年初,美國普林斯頓大學研究團隊在《新英格蘭雜誌》上發表過一篇文章,研究了當新冠病毒離開人體後,通過氣溶膠或飛沫傳播到各種生活用品的表面上的存活時間。

三年前的新冠病毒是原始毒株,此項研究表明,在實驗溫度下,原始毒株可以在空氣中存活3小時,在紙質物品表面可存活4-24小時,在塑料和不銹鋼上存活2-3天,而在玻璃上存活時間較長,達9天。

《新英格蘭》雜誌上的文章揭示新冠原始毒株存活時間。源:Van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1[J]. New England journal of medicine, 2020, 382(16): 1564-1567.