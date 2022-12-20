「陽過」之後　你的牙刷、唇膏、杯子等還能用嗎？

近日，各地疫情狀況反覆，不少人會擔心感染新冠「陽了」以後如何保護自己、避免二次感染。其中，關於要不要處理掉和口腔密切接觸的日常用品如牙刷、杯子、口紅、唇膏等引起了大眾的討論。對此，《新京報》引述的科普中國作者Denovo的文章明確解釋了這一問題：不需因感染過新冠而特意更換日用品，也不用過分擔心。



試想一個問題：你不幸感染了Omicron，剛剛由「陽」轉「陰」。你很開心自己痊癒了，想邀請一些沒有感染過的朋友們到家裡慶祝一下。

為了防止你的朋友們感染，你決定對家裡進行全面的清潔。請問你會首先選擇將家裡所有物品的表面進行消毒，還是先打開家裡的所有門窗通風透氣？

示意圖。（視覺中國）

這個看似可以不分先後的選擇題其實揭示了一個重要問題，那就是Omicron的傳染途徑和存活時間。這個問題直接關係到「陽過」的患者要如何保護自己，不被二次或多次感染。

2020年初，美國普林斯頓大學研究團隊在《新英格蘭雜誌》上發表過一篇文章，研究了當新冠病毒離開人體後，通過氣溶膠或飛沫傳播到各種生活用品的表面上的存活時間。

三年前的新冠病毒是原始毒株，此項研究表明，在實驗溫度下，原始毒株可以在空氣中存活3小時，在紙質物品表面可存活4-24小時，在塑料和不銹鋼上存活2-3天，而在玻璃上存活時間較長，達9天。

《新英格蘭》雜誌上的文章揭示新冠原始毒株存活時間。源：Van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1[J]. New England journal of medicine, 2020, 382(16): 1564-1567.

而今年，變異多次後的Omicron毒株的存活時間也發生了變化。從原始毒株到Alpha毒株，再到Beta毒株、Gamma毒株、Delta毒株，最後到現在的Omicron毒株，新冠病毒傳播性的變強和它們在各種物品表面上存活的時間長短有關。

今年（2022年）年初，日本京都醫科大學一項研究表明，Omicron在塑料表面可存活193.5小時，Alpha毒株緊隨其後可存活191.3小時，Beta毒株、Delta毒株、Gamma毒株則分別存活了157小時、114小時和59小時，而三年前的原始毒株僅存活了56小時。研究結果顯示，Omicron在環境中的存活時間比原始毒株長，但也只是有限的時間長度。

另一項發表在《科學報告》雜誌上的文章，還在不銹鋼、玻璃、印刷紙和麵巾紙等光滑和多孔表面上研究了Omicron毒株的存活時間。結果發現，Omicron在玻璃表面的存活率最高，甚至在7天後仍能發現存活的病毒。而在100%棉織物上，Omicron的存活率在4小時內會大大降低，24小時後則完全檢測不到活病毒。

不同表面病毒存活時間。源：Kasloff SB, Leung A, Strong JE, et al. Stability of SARS-CoV-2 on critical personal protective equipment[J]. Scientific reports, 2021, 11(1): 1-7.

總之，多項研究結果表示，其實大可不必將家裡的日用品表面擦拭消毒一遍。儘管Omicron毒株會在物品表面上存活更長時間，但人們不太可能通過接觸物體表面感染Omicron，氣溶膠、飛沫才是更主要的傳播途徑。

相比把家裡所有物品都清潔一遍，不如先打開門窗通風透氣。人體在感染新冠後會針對相應的毒株、相應變體會產生特異性的抗體，即使「复陽」也不太可能是被自己的生活用品上的病毒所感染。

所以，「陽過」之後，自己的口紅、唇膏、牙刷、杯子等日用品都能繼續使用，不用特意更換，也不用過分擔心。