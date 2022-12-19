內地民眾感不適日測數次仍是陰性　可能是患上「幻陽症」？

撰文：林芷瑩
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內地早前放寬防疫政策，除了取消常態化核酸檢測，更容許輕症及無症狀感染者在家中隔離。
最近，不少網民都在社交平台上分享自己有咽痛、頭痛、肌肉酸痛等症狀，但檢測後結果為陰性的情況。有專家指出，出現上述情況的市民，可能是患上「幻陽症」。

「幻陽症」的患者總會覺得身體不舒服，例如咽痛、頭痛、肌肉酸痛等。他們會參照網上或身邊感染新冠的親友出現的症狀，再反覆比對自身，對身體感受過度警覺與檢查，例如多次吞嚥口水以判斷咽喉是否乾疼、身體感到燥熱時立即量體溫、肌肉酸痛時會擔心是否出現症狀、一天做多次快測等。

此外，「幻陽症」的患者會關注相關信息動態，例如身邊有誰感染、感染後有什麼症狀等，並反覆詢問、分析、判斷自己是否有接觸陽性人員或環境的可能性及接觸時間等。

「幻陽症」的患者總會覺得身體不舒服，一天做多次快測。圖為上海市閔行區虹橋鎮一小區居民在家中進行抗原檢測。（新華社）

對此，上海市第十人民醫院精神心理科心理治療師徐轅虹、主治醫師王美娟解釋，「幻陽」 是對未知情況的焦慮，屬於正常反應。

徐轅虹表示，心理學上不存在「幻陽症」，「幻陽」的出現其實是反映大家在面對短期內疫情發展迅速變化，心理上出現的不適應狀態。調侃「幻陽」的背後，是大家對感染後未知情況的焦慮，例如青少年擔心影響學業，成年人擔心工作進度受影響、家中老幼感染，長者擔憂對身體狀況的危害等等。

徐轅虹稱，面對未知的情況，擔憂、焦慮的情緒都是正常反應，就算經歷過再多，也仍然可能會出現。大家不能一味地害怕、擔憂不可控的事情，而是要盡量保持適度的情緒反應，並採用積極的、合理有效的方式應對。

王美娟指出，未來總是充滿未知，往往愈想要掌控則愈容易不安、焦慮。因此，大家不能去掌控不可控的部分，例如每天接觸的人、環境是否會有陽性，又在何時何地接觸過哪些人、哪些東西；而是做好可控的部分，例如個人生活、家庭防疫狀況。

上海市第十人民醫院精神心理科主治醫師王美娟。（好大夫在線）

具體而言，市民要理解自己因當下環境影響而產生的正常焦慮反應，並可關注權威平台、官方科學的信息，且關注疫情消息的時間不宜過長。同時，要做好個人防護，科學預防，減少不必要的過度囤積、哄搶防疫物資，並盡量保持正常生活節奏及飲食。

徐轅虹指出，Omicron 傳播力雖然增強，但對人體機能的危害性確實減弱，大部分感染者表現為輕症或無症狀，因此感染後也不要有太多的心理負擔。與其思前想後，不如保持情緒穩定，更有益於恢復健康。

總體而言，疫情與防疫的相關信息，既不宜過分關注影響正常生活，也不能過分樂觀而掉以輕心。若發現「幻陽」無法通過自行調節緩解，甚至逐漸發展為「恐陽」，並對正常工作生活造成一定影響，則需及時向精神心理相關專業人員求助。

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