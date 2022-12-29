黃賭毒俱全！　浙江警方破特大販毒案拘32人　查獲冰毒逾420克

浙江杭州警方破獲一宗特大販賣毒品案件，成功摧毀一個涉及浙江、廣西、貴州三省多地，集黃、賭、毒等多種違法犯罪的團夥。截至目前，警方共拘捕32名疑犯，查獲冰毒420餘克，案件仍在進一步偵辦中。



《杭州日報》報道，浙江建德警方今年7月通過線索，發現有幾名貴州籍男子在建德販賣冰毒，且數量巨大。經過杭州、廣西梧州兩地警方的聯合偵查，民警掌握了涉案人員相關信息，一個以劉某某、樓某某為首的涉毒品犯罪團夥浮出水面。

今年8月，警方在建德拘捕樓某某，繳獲冰毒80餘克。樓某某交代，為了不被發現，他將另外近300克毒品藏在一個居民區弄堂的雜物堆裏，未料自己還沒出手就被警方拘捕。

疑犯被捕。（杭州日報）

警方抽絲剝繭調查，黃賭毒犯罪團夥浮出水面

經調查，該團夥自今年2月以來，組織十餘名貴州籍女子在杭州、建德等地的出租屋、公寓、賓館內從事賣淫活動，還在周邊縣市開設流動賭場，抽頭獲利100萬餘元（人民幣，下同），可謂「黃賭毒俱全」。

值得一提的是，犯罪團夥在鬧市區租屋，是覺得「最危險的地方就是最安全的地方」，「只要行為足夠小心隱蔽，反而不易被警方發現」，但是天網恢恢疏而不漏，最終仍被警方拘捕歸案。

疑犯被捕。（杭州日報）

警方在拘捕疑犯劉某某的過程中，由於其貴州老家已經人去樓空，他在鎮上暫住的賓館房間也幾天都沒有人回去，工作陷入僵局。後來，當地警方在偵查另一宗組織賣淫案件時發現，劉某某很可能住在另一家賓館。8月11日，守候多時的警員終在賓館緝拿某某歸案。