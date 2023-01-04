江歌案｜二審維持原判　劉暖曦微博眾籌70萬賠償款遭封禁

2016年11月，在日本留學的山東青島女學生江歌，在其租住的公寓門前，遭室友劉暖曦（曾用名：劉鑫）的前男友陳世峰殺害。

周二（1月3日），江歌母親江秋蓮在微博發文稱，劉暖曦正對法院判決的近70萬元（人民幣，下同）賠償款發起網絡募捐。江秋蓮已申請微博管理員處理並關閉劉暖曦的微博賬戶，而劉暖曦方面則對募捐錢款表示感謝，稱會公示去向。目前，劉暖曦微博帳號已被永久禁言。



圖左為受害者江歌，圖右為殺人者陳世峰。（網絡圖片）

在日本方面對江歌案做出相關判決後，江秋蓮認為，劉暖曦在陳世峰行兇時並未開門施救，在案中有不可推卸的責任，遂以生命權糾紛為由對她提起訴訟。

2022年1月，北京义贤律师事务所，江秋莲诉刘暖曦生命权纠纷案座谈会现场，左為江秋蓮。（視覺中國）

2022年1月10日，山東省青島市城陽區人民法院作出一審判決，認定劉暖曦在江歌被殺案中「為求自保而置他人的生命安全於不顧，將江歌阻擋在自己居所門外被殺害，具有明顯過錯」，判處其賠償江母各項經濟損失、精神損害撫慰金及全部案件受理費用，共計近70萬元。隨後，劉暖曦方面提出上訴。2022年12月30日，山東省青島市中級人民法院對該案作出二審判決，駁回上訴，維持原判，劉暖曦應當承擔侵權損害賠償責任。

圖為江秋蓮接受媒體採訪。（視覺中國）

賠償數額顯示，除了一審法院判決的賠償江秋蓮各項經濟損失49.6萬元、精神損害撫慰金20萬元及案件受理費外，劉暖曦還需承擔二審案件受理費1.076萬元。

江秋蓮此前曾在採訪中表示，等劉暖曦履行法院判決，她會代表女兒江歌，捐出全部賠償款給公益機構或相關部門，用於幫助困難人群，如失學女童。

1月2日晚，劉暖曦在微博發布長篇文章回應二審判決。她在文中提到，「法院既然這樣判了，我只能扛。如果有人願意幫我，我叩謝你們，我會一筆筆記下，希望有機會報答。」該文章末尾顯示開通打賞，目前已有數百人次對該文章進行了不同數額的現金打賞，目前已獲得2.56萬元的打賞金額。

1月3日，江秋蓮在微博回應此事稱，「兩級法院審查判決劉暖曦（劉鑫）忘恩負義恩將仇報背信棄義，但劉暖曦不思悔改，依然在微博上顛倒黑白繼續挑釁受害者家屬。」並希望微博管理員嚴肅處理，關閉劉暖曦的微博帳號。

1月3日下午，劉暖曦發微博再次回應稱，自己會對募捐而來的錢款做出公示，接受所有人的質疑和複核，並表示日後一定會將募捐而來的錢款全數退還，感謝網民對她的捐助。今日（1月4日），劉暖曦的微博帳號已被永久禁言。