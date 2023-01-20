譯者金曉宇：從輟學視障的躁鬱症患者　到被看見的「天才翻譯家」

2022年初，一位名為金性勇的男子在杭州殯儀館處理完妻子的後事，向媒體打去電話：「能不能寫一寫我們天才兒子的故事？」隨後，一篇名為《我們的天才兒子金曉宇》的文章走紅網絡，譯者金曉宇的坎坷經歷逐漸廣為人知。

1月18日，金性勇在杭州中醫院辭世。金曉宇表示，將遵從父親遺願，完成遺體捐贈。相依為命的父親走後，金曉宇將獨自面對日後的人生。



金曉宇正在翻譯工作，父親金性勇在一旁陪伴。（資料圖片）

公開資料顯示，金曉宇1972年出生於天津，後跟隨家人移居杭州，6歲時因意外右眼失明。高中時，金曉宇本來成績優秀，有一段時間卻突然厭學，家中物件器具被他砸了個遍，每天待在床上，不和父母交流，經常突然發脾氣，甚至服用安眠藥、上吊自殺。後來，金曉宇被確診為躁鬱症，也稱雙相情感障礙（bipolar disorder）。

金性勇自述，當時和金曉宇的母親覺得「什麼都不重要了，只要孩子活著就好」。雖然治病花錢，孩子還時常砸壞東西，但他們還是竭盡所能滿足金曉宇的需求。上世紀90年代，金曉宇已經有各類書籍200多本，甚至還有一台2000元（人民幣，下同）的電腦。

家庭教育的耳濡目染和個性天賦的不斷開發，造就了金曉宇非凡的語言能力。他用六年時間自學了日語、德語，英語能力也很突出。

2010年，金曉宇母親參加南京大學校友會時，有留校當教授的同學問她，能不能請金曉宇在家中做翻譯。起初，父母擔心金曉宇不能完成繁重的翻譯任務，但金曉宇說：「爸爸，你放心，我翻譯的不會比別人差。這些年，我看完了圖書館中所有的外語小說。」

隨後，南大出版社寄來美國女作家安德烈婭·巴雷特的八個短篇小說試譯，金曉宇以最快的速度翻譯了其中一篇《船熱》。金性勇說，書稿寄到編輯部，大家都搶著做金曉宇的責任編輯，因為全書沒有錯字、錯句、錯譯，每本書都好賣，讀者反響很好。從此，金曉宇正式開啟了他的翻譯生涯，用十年時間翻譯了22本書。

電影《天才捕手》（Genius, Michael Grandage, 2016）劇照

雖然金曉宇翻譯的作品深受好評，但外界認識他的人很少。妻子去世的時候，金性勇抱著妻子的骨灰盒，才突覺時光飛逝。他想讓更多人知道兒子的故事，這樣自己百年之後，兒子也能得到一些照顧。於是，他聯繫了許多媒體，懇請對兒子的故事進行報道。

媒體報道後，金曉宇的故事引發了廣泛關注。不少人對他們表示慰問、關心，還誇讚金曉宇的才華，多個翻譯出版協會和出版社也向他遞來橄欖枝，外界稱他為「天才翻譯家」。

但金曉宇自己表示：「這只是外界的一個光環，我還是得認認真真做好事情。我一直在想著翻譯的事情，走路想，吃飯也想。」

2023年，金性勇的身體狀況急轉直下，因病入院。他瞞著兒子，簽下了「遺體捐贈志願書」，不想因處理後事的問題給兒子帶來麻煩。

1月17日下午，金性勇因多器官衰竭，轉入ICU搶救。1月18日，金性勇在杭州中醫院辭世。生命的最後一段時間，他依然牽掛著孩子：「萬一他發病了，送去精神病院，這不難。但是誰接他出來呢？出來之後，他又去哪呢？」

其實，父親的擔憂，金曉宇也一直看在眼裡。他覺得，自己比父親想象的要更加堅強與自立。他會在父親過馬路時仔細攙扶，在父親住院時仔細看護，還考慮幫父親請護工照料、聯繫敬老院等事項。

父親去世後，金曉宇表示，他將遵從父親的遺願，完成遺體捐贈的後續程序處理。不過，當醫生詢問他，希望父親在醫院離開還是在家裡離開時，金曉宇的回答是：「家裡」。

（注：文中所涉極端行為，請勿模仿。如遇相關問題，請及時尋求專業幫助與治療。）