內地各地氣溫創入冬新低！戶外辦宴席　菜餚凍到筷子也夾不到

受到冷空氣影響，近2天北京氣溫低迷，全天氣溫在冰點以下，就連南部也受寒潮影響，江蘇徐州一名女士吃宴席時，竟發現連筷子都夾不動，連菜都冷到凍僵了，讓她也不禁拍下來與朋友分享。



中國北部近日天氣寒冷，凍到連菜餚也結了冰夾不了！（按圖了解）

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根據《聯合新聞網》報道，近2天北京地區氣溫持續低迷，全天氣溫在冰點以下。尤其昨天早晨最低溫至-16.7度再創今冬新低，也是近50年北京新低。

不僅北方天寒地凍，南方也難倖免。根據中國氣象局表示，昨日南方多地氣溫，均創今年入冬以來新低。

其中黃淮及其以南地區出現顯著降溫，浙江南部、江西中南部、福建北部、廣東北部等地的降溫幅度達到8至12度。上海、南京、杭州、長沙、南昌均創入冬以來新低。

根據《中華網》報道，1月24日位於江蘇徐州一名姜女士吃宴席時，竟發現桌上的涼菜被凍僵了，連筷子都夾不動。

姜女士表示，自己也是第一次遇見這種情況，拍下來想給南方朋友看看，最終涼菜也沒能吃完。

同樣在河南洛陽， 1月14日有大量賓客冒風雪在戶外吃席，涼菜被凍成「冰雕」，影片上網轉發後爆紅。

賓客王先生表示，當天去參加喜宴，下了很大的雪，地點靠近大山，氣溫很低，大家都在院子裏吃席，只搭了一個簡易的棚子。

涼菜放了一上午被凍住了，上菜的時候都夾不動，大家都在那裏笑，後來被大家打包帶走了。

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