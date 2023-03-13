14年前師姐親筆信喻後輩相處多包容　女大生欲回信展開跨時空對話

近日，湖南衡陽某師範學院的學生李祖英，在社交平台分享了宿舍書櫃上一張2009年師姐留下的明信片「致503室後輩們的一封信」，當中提到室友4人從來沒有吵架，並勸誡住在503室的後輩在相處時要多一些寬容。

李祖英介紹，自己與其他3位室友感情很好，她們發現明信片時都感到非常幸運，「我們也打算畢業的時候在明信片旁邊貼一張我們的回信」。



李祖英介紹，她與另外3名室友都是衡陽某師範學院的大三學生，她們讀大二時搬入503室，至今已當了5年室友。剛搬到宿舍時，她們已發現貼在書櫃內側的名信片，「我們當時全都看了一遍，也發了朋友圈，就覺得很幸運」。

明信片落款時間為2009年6月12日，當中提到當年的503室住了4位為理想而努力奮鬥的女孩子，「像所有有夢想的女孩一樣，她們憧憬未來，喜愛浪漫。自2006年入住該室以來，四姐妹從來沒有紅過臉、吵過架，是05級漢語言文學1班『碩果僅存』的文明和諧寢室」、「只是想告訴以後住在503室的後輩們，多一些寬容，多一份理解，就會有快樂的結果」。

李祖英稱，「寫這封信的學姐應該已經36歲了吧」。巧合的是，她們和師姐一樣，也被評為「文明和諧示範宿舍」。

李祖英與3名室友的關係很好，「比較搞笑的風格，天天笑」。她憶述，前幾天室友茜茜用紙巾包着的牙齒固定器不慎弄丟，一行四人翻遍了食堂所有的垃圾桶，最後找回牙套。

大一暑假時，四人都想賺零用錢，李祖英便帶3名室友回到老家岳陽某工廠打工，但到埗後才發現要上夜班，且每月工資僅3000元，不包吃、不包水電，「我們受不了那個氣就走了，打了三天的工。我們還買了涼蓆、掃把之類的，走的時候全帶走了，沒給廠裏留一件東西」。

李祖英稱，她們曾想尋找寫明信片的師姐，也好奇明信片背面的內容，但一直沒有撕下來看過，甚至好奇當年住在503室的師姐現時近況，例如大家還有沒有常常聯繫。

李祖英與室友感情融洽。（瀟湘晨報）

李祖英與3名室友畢業後都會當語文老師，但今年下半年就要回各自老家實習，雖然都在湖南，但不在同一個城市。

李祖英稱，她們想向師姐寫封回信，「明年畢業的時候寫，就貼在明信片旁邊，我們很想給她回一封真摯的信。覺得這就是一代代青春的更迭，如果能找到她，哪怕是打個招呼，就好像會有一種穿越時空會晤的感覺」。