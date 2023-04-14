人均消費「十強城市」浙江佔三席　杭州成全國「最能花錢」城市

《澎湃新聞》報道，4月12日，杭州市商務局發布統計數據，綜合各地統計局2022年統計數據，杭州以人均年消費46640元（人民幣，下同）位居中國人均消費十強城市首位，成為中國「最能花錢」的城市。



報道稱，根據各地統計局公開數據，2022年，杭州人均消費超過上海市（46045元）、深圳市（44793元）、廣州市（44036元），以46640元位居2022年內地各城市居民人均消費支出榜首位。

圖表顯示，前十強分別為：杭州、上海、深圳、廣州、廈門、寧波、蘇州、溫州、北京、無錫。浙江有寧波（42977元）、溫州（42809元）、杭州（46440元）三個城市上榜。

2022年各城市居民人均消費支出。（圖 / 杭州商務）

據杭州統計局3月發布的國民經濟和社會發展統計公報，2022年，杭州市全體居民人均可支配收入70281元，比上年增長3.8%，扣除價格因素實際增長1.4%；人均生活消費支出46640元，比上年增長4.1%。

數據顯示，1-2月，杭州桐廬、富陽、淳安、建德等出遊熱門區縣的社會消費品零售總額均呈兩位數增長。同期，杭州限額以上餐飲企業銷售額同比增幅約10%，景區餐飲快速反彈，線上消費活躍，網絡零售額1146.1億元，同比增長6.6%。