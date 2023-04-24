沙灣飄色3年後重現廣州番禺　原來長洲飄色巡遊起源於此？

4月22日（農曆三月初三），2023年沙灣街「弘揚傳統文化·傳承非遺經典」文化活動在沙灣古鎮玉虛宮前正式啟動，闊別三年的沙灣飄色巡遊在廣州市番禺區沙灣古鎮沿線舉行，活動現場人山人海，大量市民、遊客湧入沙灣古鎮，體驗許久未見的民俗盛宴。據統計，截至22日17時，本次活動共接待遊客超過4.1萬人次。



闊別三年，飄色巡遊重回廣州沙灣。（羊城晚報）

作為南粵地區知名的飄色巡遊活動，沙灣飄色巡遊是沙灣古鎮幾乎每年都舉辦的特色民俗活動，不過與往年不同的是，今年的沙灣飄色巡遊在規模上更為盛大，巡遊隊伍除在沙灣古鎮景區內進行巡遊展示以外，還經過了沙灣大道、中華大道等周邊主要道路。

本次沙灣飄色巡遊，沙灣四村、沙灣飄色協會以及各小學共準備了28板飄色作品以及6個民俗文化特色方陣。

「色仔色女」在天上飄。（羊城晚報）

活動現場，隨著一聲鑼響，由6個民俗文化特色方陣以及28板飄色作品組成的巡遊隊伍，在進行簡短的表演展示後，從玉虛宮出發，沿文林坊大街、沙灣大道、中華大道進行巡遊。巡遊隊伍吸引了大量市民參觀。

作為廣州市唯一的國家級歷史文化名鎮，沙灣文化資源豐富，古建保存完好，雕塑、壁畫等藝術作品頗具特色。本次活動，沙灣古鎮「中國華僑國際文化交流基地」正式揭牌。同時，「沙灣古鎮有席——2023暢遊美食古鎮·尋味傳統沙灣」活動也正式啟動，歡迎遊客前來尋味沙灣，感受嶺南民俗。

【編按】香港長洲太平清醮於每年農曆四月初八舉行，飄色巡遊為節慶的高潮。據了解，1920年代前後，有長洲居民於佛山看到佛山飄色，後來將之引入長洲的打醮巡遊當中，而佛山飄色則源於沙灣飄色。今年5月26日，長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山比賽將復辦。

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