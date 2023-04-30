男子高速服務區買漢堡只得兩片麵包　網民侃：連生菜葉都懶得畀

據山西融媒《水木視訊》報道，4月29日，山東德州一服務區，有男子花15元人民幣買了一個漢堡，打開後竟只有兩片麵包，引發關注。



影片中，該顧客拿到餐後質疑：這是我買的漢堡嗎？該顧客的漢堡中，只有兩片麵包，沒有任何配菜和肉。另一位顧客也表示有相同的遭遇。

對此，店員表示，「你不要我給你退錢。」男子稱，這不是退不退錢的問題。影片在網絡流傳後，不少網友表示，「他（店家）甚至連片生菜葉都懶得放了。」

店內宣傳廣告圖顯示，該男子購買的香酥雞腿堡除了兩片麵包外，中間夾有蔬菜和雞肉，與顧客購買到手的漢堡相差甚遠。

29日，樂陵市市場監管局針對此事發布通報，經查，該餐廳涉嫌違反了《中華人民共和國消費者權益保護法》相關規定，侵害了消費者權益。市場監管局現場下發了《責令改正通知書》，責令店主立即停業整頓，並對其相關違法行為做進一步調查。

網民點睇：

15塊錢，他明明可以搶，但是他要給你兩片麵包冒充漢堡。



最開始以為是肉少，結果原來是菜葉子都懶得給放。



。。。咁都得？



服務區的東西本來就又貴又破。



這就有點坑了哦。



一開始我以為是較真，想說肯德基麥當勞也是圖與實際不符，但看到後面蔬菜肉都沒有就兩塊麵包實在過分。



要是我高低給他扔臉上。



連做做樣子都不做了。

