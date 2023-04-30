男子高速服務區買漢堡只得兩片麵包 網民侃：連生菜葉都懶得畀
撰文：范玉瑩
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據山西融媒《水木視訊》報道，4月29日，山東德州一服務區，有男子花15元人民幣買了一個漢堡，打開後竟只有兩片麵包，引發關注。
影片中，該顧客拿到餐後質疑：這是我買的漢堡嗎？該顧客的漢堡中，只有兩片麵包，沒有任何配菜和肉。另一位顧客也表示有相同的遭遇。
對此，店員表示，「你不要我給你退錢。」男子稱，這不是退不退錢的問題。影片在網絡流傳後，不少網友表示，「他（店家）甚至連片生菜葉都懶得放了。」
店內宣傳廣告圖顯示，該男子購買的香酥雞腿堡除了兩片麵包外，中間夾有蔬菜和雞肉，與顧客購買到手的漢堡相差甚遠。
29日，樂陵市市場監管局針對此事發布通報，經查，該餐廳涉嫌違反了《中華人民共和國消費者權益保護法》相關規定，侵害了消費者權益。市場監管局現場下發了《責令改正通知書》，責令店主立即停業整頓，並對其相關違法行為做進一步調查。
網民點睇：
15塊錢，他明明可以搶，但是他要給你兩片麵包冒充漢堡。
最開始以為是肉少，結果原來是菜葉子都懶得給放。
。。。咁都得？
服務區的東西本來就又貴又破。
這就有點坑了哦。
一開始我以為是較真，想說肯德基麥當勞也是圖與實際不符，但看到後面蔬菜肉都沒有就兩塊麵包實在過分。
要是我高低給他扔臉上。
連做做樣子都不做了。