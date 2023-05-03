柯爾鴨散步突被擄走險變盤中餐　警方極速破案保住「鴨命」

近幾年， 柯爾鴨（又名科爾鴨、小叫鴨，Call duck）憑藉其圓碌碌的身軀、走路時屁股不停搖晃的可愛形象，晉身成網紅寵物。

4月中，上海市民劉女士發現其飼養的柯爾鴨突然消失得無影無蹤，幸警方在閉路電視紀錄中發現可疑人士的身影，才趕得及在鍋邊救走柯爾鴨，保住「鴨命」。



4月14日，劉女士報警求助，稱其飼養的寵物柯爾鴨突然失蹤，懷疑被盜。經警方了解，劉女士在某園區內經營商店，平日將寵物鴨放在店門外的小花園中，當日下午4時打算與寵物鴨玩耍時，驚覺牠不翼而飛。

翻查閉路電視紀錄後，警方鎖定偷鴨疑犯和嫌疑車輛，於當日下午5時許在松江泗涇鎮某小區內拘捕疑犯王某，並在三口鍋具旁的籃子內發現被盜鴨。

王某交代，當日下午2時許，他送貨時路過劉女士店門外，發現正在悠閒散步的柯爾鴨，遂趁沒人注意將牠一手抱走。回家後，王某想煮一道「老鴨煲」來當晚飯，未料在開火煮食前已被警方找到。目前，王某因盜竊被警方依法行政拘留。

劉女士介紹，之前在網上見有人飼養柯爾鴨，覺得很可愛，便花高價購買，家中孩子亦非常喜愛柯爾鴨，得知鴨被偷走後更哭成淚人，所幸警方及時破案，保住「鴨命」。