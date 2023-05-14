網紅青蛙當街兜售玩具屬違法？　網民籲多包容：不擾民就行了

近期，一些裝扮成青蛙的小販活躍於內地各省市的大街小巷，他們會在頸上掛起收款QRcode，向途人兜售青蛙玩具。他們憑藉可愛的造型，加上與客人的互動有趣，吸引了不少粉絲。

不過，「青蛙小販」向途人兜售玩具，其實屬於違法行為，甚至有「蛙蛙」被城管攔截、驅趕。上海市城管執法局局長徐志虎指出，若新業態的違法行為對社會影響較小，一般會採取審慎監管、柔性執法。



近日，一隻「蛙蛙」在上海街頭被城管攔截，被要求當場褪去「蛙皮」。事件在網上引起熱議，不少人認為應該多包容，「既不破壞環境，也沒影響他人，還能解決就業」、「不違法不擾民就行了」。

5月12日，上海市城管執法局局長徐志虎介紹，根據去年12月1日實施的《上海市市容環境衛生管理條例》第21條規定，個人和單位禁止擅自在公共場所設攤經營、兜售物品。但允許區政府、鄉鎮人民政府，劃定特定區域，規定業態、規定時段，從事設攤經營的活動。

因此，前述的「蛙蛙」是屬於擅自兜售物品的行為，「所以顯然是不符合法律規定的。實際上對行人、對環境也是種干擾」。

但徐志虎稱，若新業態的違法行為對社會影響較小，一般還是提倡採取教育、約談警告等方法來解決，「如果前期整改了，沒有造成很壞的後果，那麼基本我們還是提倡免於處罰」。

他又強調，放開不是無序放開，在推動城市「煙火氣」的同時，要不斷創新監管方式，提高新業態經濟模式的治理水平，提升城市服務能級。

網民睇法：

沒影響別人為啥要罰



帶給大家快樂 挺可愛的 穿那麼熱的衣服 自由購買 又不擺攤位 管它幹嘛啊



這大熱天在上海穿成這樣，也真是不容易，多些包容吧



不影響市場秩序，不影響大家的正常生活，就合理的監管。生活總要有點樂趣，不要太刻板。



生活不易，互相體諒吧



用自己的勞動掙錢養家糊口有錯嗎？



不影響市場秩序，不影響大家的正常生活，就合理的監管。生活總要有點樂趣，不要太刻板。



又不影響市容，增加可愛風采，別罰了，多可愛，人家也是為了生活

