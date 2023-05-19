女派出所長戴Rolex揸Audi遭舉報　警方調查結果：董事長老公買的

山東臨沂女派出所長，因佩戴Rolex錶、揸Audi A8私家車，遭人舉報。她其後聲稱自己的收入合法，並拒絕回答其他問題。當地警方連夜就事件展開調查，並於周五（19日）公布調查結果指，網傳名錶豪車為女派出所長老公購買，「其老公是某公司董事長」。



山東臨沂一名女派出所長，因佩戴Rolex勞力士錶、揸Audi A8私家車，而遭人舉報。（縱覽新聞）

據早前報道，內地網絡近日流傳一張圖片，顯示一名身着公安制服的女警官正在打電話，她當時佩戴了一隻金色手錶。圖片上還配有文字指，「山東省臨沂市羅莊區公安局雙月湖派出所所長趙某，手戴勞力士奢侈表，開豪車奧迪（Audi）A8。」

女派出所長趙某事後回應指，自己收入合法，舉報內容不屬實。舉報自己的是一宗案件的當事人，「我要是辦案達不到他的滿意，他就開始往我身上引，用這種手段讓我就範，我也不可能答應。」當地警方亦於周四（18日）表示，已就有關事件展開調查。

警方表示，網傳的豪車亦是其老公所有。（示意圖片/Audi官方網站）

及至19日，臨沂市公安局負責人公布調查結果指，趙某確實擁有網傳的Rolex錶，但該隻錶為其老公購買，網傳的豪車亦是其老公所有，「其老公為某公司董事長」。

該負責人介紹，2020年3月7日，趙某老公為了慶祝生日，在商場購買了兩隻Rolex情侶錶，「她老公那隻8萬餘元人民幣，她的那隻7萬餘元人民幣，我們調查了她老公的銀行卡記錄，包括錶店都查了，都是她老公個人的銀行卡支付的。」

當地警方5月18日就事件展開調查。（臨沂市公安局）

至於網傳的Audi A8豪車問題，該負責人表示，私家車為趙某老公所有，趙某是「臨時用一下子」。

對於事件，內媒《極目新聞》發表評論文章指，公職人員有合法收入也不宜野性消費，「公職人員的消費行為需要受到一定的約束，並不是家裏有礦，就能野性消費，盡顯奢華。」不管錢的來路是否正當，黨員幹部都不能過度追求奢華，講究排場，張揚虛榮，這種行為背離了黨章要求的「吃苦在前，享受在後」的義務和《中國共產黨廉潔自律準則》「尚儉戒奢」的要求，很容易拉開黨員幹部和群眾之間的距離。