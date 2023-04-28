江蘇多間醫院特設門診助減肥　為何主要是年輕打工仔求診？

現代人生活壓力大，打工仔更常常外出用餐，高油鹽糖的飯菜、運動量少成為致肥主因。近年來，江蘇各地不少醫院都開設「減重門診」，由營養科、內分泌科的專家坐鎮，通過各種醫學手段幫助患者減肥，吸引了不少愛美的年輕人體驗。



《現代快報》報道，到「減重門診」求診的大多是年輕的「打工仔」，大部份人因工作後開始變肥，更有人從45公斤增重至85公斤，體脂率達到45%。

在減重門診中，患者要先測量身高體重，計算體重指數（BMI）。體重指數是衡量一個人肥瘦的標準。香港醫院管理局介紹，亞洲成年人BMI指數在18.5至22.9屬正常，指數23以上已屬過重。

BMI=體重（公斤）除以身高（米）除以身高（米）



BMI指標對照表。（醫院管理局網站）

計算體重指數後，患者要接受人體成分分析，結果包括肌肉脂肪分析、節段肌肉以及附加數據，包含了體重、體脂、細胞內水分、蛋白質等40多個指標。

完成所有檢測後，醫生會向患者提供合適的減重方式。目前，減重主要有三種方式，一是醫學營養治療，二是藥物治療，三是手術治療。通過檢查排除疾病導致的繼發性肥胖後，大部分患者適用的都是醫學營養治療方式。

無錫市第二人民醫院（江南大學附屬中心醫院）臨床營養科負責人、科技處副處長沈史偉表示， 到減重門診求診的主要是年輕人居多，一部分患者存在慢性代謝性疾病。

沈史偉憶述，其中一名男患者從小已是「肥仔」，成年後體重依然逐年增長，年僅28歲的他體重超過100公斤，還有繼續上升的趨勢。隨着體重的增加，他患有高血壓、高尿酸、睡眠呼吸暫停綜合症等，不僅影響外形，還影響身體健康。

除了天生肥胖，不少年輕人是工作後才受到體重問題的困擾。南通市海門區人民醫院營養師蔡淑婷介紹，求診者以30多歲的年輕人為主，他們的工作壓力較大，工作節奏快，又經常要加班，不會花太多時間精力煮飯，每天吃外賣成為身體沉重的負擔，加上在辦公室久坐不動，運動量少，變肥成為難以避免的問題。

醫生：節食減肥不可取

泰州市人民醫院營養減重門診臨床營養科負責人侯莉莉介紹，不少患者曾經節食減肥，例如不吃晚飯以減少食物熱量的攝入。然而，人在飢餓狀態下通過飲食攝入的熱量，會更容易轉化為脂肪儲存在體內。若前一晚不吃飯，翌日進食的早餐、午餐將更容易轉化為脂肪。

至於為何有人不吃晚飯後體重下降，侯莉莉表示，此現象是因肌肉大量流失造成，同時會導致身體的基礎代謝消耗降低。若長期營養不良，體內器官就會通過代謝降低來維持基本運行，身體代謝一旦降低，消耗就會變少，反而妨礙減肥。

醫生指出，減肥是循序漸進的過程，最重要是養成良好的生活習慣，並能長期保持下去，建議不要追求過快減磅，重點在於減脂，提高身體的卡路里消耗值，降低熱量攝入。