「新型職業」還是「變相啃老」？　內地「全職兒女」群體引關注

伴隨內地青年失業率創新高，一個新型群體「全職兒女」在內地網絡悄然流行。《三聯生活周刊》在《全職兒女，讓人尊嚴盡失的一份工作》中將其定義為：「一種新型的脫產生活方式，指年輕人脫產寄居父母生活，並通過付出一定的勞動換取經濟支持，同時保持學習，嘗試找到職業目標、考公考研上岸。」

而在現實流行的「全職兒女」群體中，亦不乏三四十歲放棄高薪工作、裸辭回家、選擇不婚不育的上班族。「全職兒女」是新型職業還是變相啃老，亦引發關注熱議。



據內媒《上觀新聞》報道，近日，許多「全職兒女」在短影片平台分享自己的日常。40歲的小李（化名）因母親生病、工作壓力大等原因，辭去月薪20k（人民幣，下同）的工作，回家成為「全職兒子」，每天的任務是做飯、清潔打掃，閒暇時間炒股、看書，晚上陪父母散步、遛狗。父母每月退休工資11000元，每月給小李發5500元生活費。

小李表示：「以前月入兩萬在上海當月光族，現在需求和慾望都放低了，反而有了存款。」小李的父母亦表示，不介意兒子單身，「我們比大部分空巢老人幸福太多了」。

現居瀋陽的37歲女子「花花醬」亦選擇辭去工作，不婚不育，成為父母的「全職女兒」。「花花醬」接受《一條》採訪時自述，父母退休後，每月工資7000多，足夠一家人生活，她便沒有再工作，每天給父母做飯、陪父母聊天，父母亦尊重她的想法決定。不過，「花花醬」亦表示：「有一天家裡真的缺錢了，我也會出去打工。」

來自廣州的27歲女生「小羊」談到選擇成為「全職女兒」，一方面是承受不了工作帶來的身體消耗，另一方面是她覺得自己非常不能自洽：「我在外面因為工作需要，關心著各種議題，比如人口老齡化，但沒有發現原來我爸媽也非常缺少關懷，我已經有兩年對他們的生活一無所知了」，於是她選擇「脫軌」，在陪伴父母的同時，嘗試成為一名咖啡師。

「全職兒女」：是新型職業，還是變相啃老？

在「全職兒女」看似輕鬆的背後，亦有網民發帖表達不同觀點：「當全職女兒，還是會感覺自己價值感很低」。也有不少網民表達了批評：「把啃老說得這麼清新脫俗」、「怕就怕最後家裏待廢了」。不過，亦有網民表示理解：「也很好啊，照顧父母的同時兼顧自己的（單身）生活」、「這是一舉多得相安少事的選擇，解決了就業與養老的創新選擇」。

國家統計局5月16日發布數據顯示，4月全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。但是青年人失業率居高不下，其中16-24歲勞動調查失業率為20.4%，同比上月上升0.8個百分點，為首次超過20%，也創2018年有該統計數據以來的新高。

此前，據人社部估算，今年內地需要在城鎮就業的新成長勞動力達1662萬人，創近年新高。同時，大學畢業生將達到1158萬人，亦創歷史新高，過去10年內地城鎮新增就業人數年均1300萬人，「招工難、就業難」並存的結構性矛盾依然突出。

內地掀起新型職業「全職兒女」引發關注討論。（圖 / vcg）

中科院心理研究所心理諮詢師、職場作家薛菲力表示，她提醒那些已經成為「全職兒女」的年輕人，要衡量自己的「上崗」時間，不要一味消耗父母的容忍和愛。同時，父母也應該適當反思自己的教育方式和價值觀，不能讓年輕人因為有「退路」存在而失去向上攀爬的動力，只想著躲在父母的「溫柔港灣」。

心理諮詢師孫媛媛受訪時則表示，年輕人選擇成為「全職兒女」是非常能夠理解的選擇，看似無需工作很輕鬆，其實冷暖自知。社會真正需要警惕的是對這一現象的「美化」，並且不能忽視現象背後的社會因素：如青年人的就業壓力、社會老齡化、以及家庭職場間的平衡等。