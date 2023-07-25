名校參觀門票超千元　研學團收費過萬　北大罰46校友整頓違規入校

撰文：鄭寧
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今年，內地迎來最熱「暑期遊」，許多家長為孩子報名「研學團」，參觀博物館、歷史景區以豐富課後知識。甚至免費開放參觀的清華北大也成為「新生意」，黃牛黨售賣的清華北大預約名額，價格甚至貴過北京環球影城。為整頓違規入校和維護校園秩序，北京大學昨日（24日）通告，表示將關閉違規校友入校預約系統權限。

據悉，為滿足暑期公眾參觀需求，包括北京大學、清華大學等國內知名高校先後發布預約參觀消息。其中，北京大學在本月8日起恢復校園預約參觀通道。

預約參觀北京大學可提前7日通過「參觀北大」微信小程序或掃描微信小程序碼進行預約。每日可預約時段為09:00-11:00和14:00-16:00。雖然為維護校園秩序，個人和團隊預約均實行限額管理。不過，校園參觀不收取任何費用，請參觀者拒絕以任何名義提供參觀服務的有償預約行為。

然而部分「研學團」、黃牛黨卻將這一規則打破，甚至收取高價團費或「預約費」。

據內媒報道，由於清華北大訪客參觀預約名額十分緊張，幾乎搶不到，可以通過代搶或其他渠道預約的黃牛黨報價便水漲船高。在4月時，黃牛報價為100至200元左右，暑期價格少則300元，多則甚至達到500元。然而即使花錢名額也有限，仍需要找黃牛提前預約。

孩子與父母在北大門口合影。（網絡資源圖）

研學團2小時千元　提供一對一學霸講解

有「清北研學一日遊」的賣家表示，僅帶入校內參觀收費500元；若需要一對一學霸講解，收費為2小時1000元。除校內活動外，還提供清華北大相關的校外研學團，在校園附近進行一對多半日研學，收費標準為家長199元，孩子399元。

今年暑假，有眾多「清華北大研學遊」成為家長為孩子埋單熱選。更有廣告曾打出北京大學參觀行程價格高達9980元。

官方屢禁難止　北大：關閉違規校友預約入校系統

清華北大都曾明確表示抵制有償申請預約入校的行為。清華表示，清華為教學科研單位，非旅遊景點，不向任何機構和個人收取參觀費用，抵制黑導、遊商等非法經營行為。北大也明確，校園參觀不收取任何費用，拒絕以任何名義提供參觀服務的有償預約行為。

昨日，北京大學對研學團違規入校參觀再次通報。通告稱，7月21日，發現一支名為「北大金秋暑期定制課」的校外研學團隊，由部分校友通過預約同行人員的方式，拆分預約139名學員入校，每人收費10800元，合計收費約150萬元。

北京大學通報校友預約入校違規情況。

北大將依據《北京大學校門秩序管理規定》《關於北京大學2023年暑假校友預約入校的通知》等規定的相關要求，北京大學將關閉相關46名校友的校友預約系統使用權限，不再具有預約本人及同行人員權限。

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