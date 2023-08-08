浙江蒼南一宗祠將被拆除　鎮政府：涉多次違法擴建擬遷建新址

網傳歷史建築浙江溫州蒼南黃氏宗祠將被拆除，有網民提問祠堂是基於什麼原因需要拆除，是否有合法手續和補償。

蒼南縣靈溪鎮政府昨日（7日）回覆稱，黃氏宗祠涉及多次違法擴建，為解決歷史遺留問題及宗祠建築的實際情況，祠堂擬結合公園規劃遷建新址，此方案得到黃氏宗祠理事會大部分人的認可。



蒼南縣靈溪鎮政府回覆稱，原黃氏宗祠建於上世紀80年代。 2012年前後，玉蒼路擴建，原黃氏宗祠正好位於路中間，後遷到路邊的現址。縣文廣旅體局相關負責人表示，原建築本來並非文保單位、文保點，新建的更無從談起。

根據2012年的拆遷補償協議，黃氏宗祠重建的建築佔地面積不超出原建築，需控制在415平方米以內。現時的黃氏宗祠建築佔地面積2138平方米，建築面積3515.52平方米，其中改為商舖出租面積1884.79平方米。

蒼南縣靈溪鎮陡門頭村黃氏宗祠。（澎湃新聞）

黃氏宗祠涉及多次違法擴建。原蒼南縣國土資源局先後作出責令該宗祠理事會自行拆除違法建築、恢復土地原狀等處罰，但黃氏宗祠理事會拒不履行。蒼南縣人民法院曾裁定准予強制執行，但一直執行未果。

靈溪鎮政府表示，為解決歷史遺留問題，也考慮到宗祠建築的實際情況，靈溪鎮政府與黃氏宗親積極溝通，打算結合公園規劃遷建新址，實現與城市風貌相協調，方案得到黃氏宗祠理事會大部分人的認可。

據介紹，蒼南縣宗祠建築存在3個主要問題。由於蒼南縣文化傳統、居住特色的原因，各地宗祠現象普遍存在，每個村基本都建有宗祠，甚至個別居住姓氏較多的村居存在多座宗祠。

隨着經濟發展，市民生活水平提高，宗祠改建現象愈來愈多，規模也愈來愈大。建築層數從一層到兩層，內部設施從單一的大廳逐漸拓展涵蓋戲台、活動室、會議室等結構。然而，宗祠除用於重要的祭典、祠堂酒宴或偶爾的戲曲演出外，基本處於閒置狀態，使用頻率不高。

近年來，蒼南縣陸續出台《蒼南縣宗族祠堂建設審批暫行管理辦法》、《關於嚴格執行宗祠整治六條剛性措施的通知》等相關文件，對一些確屬危房、確需修建、拆建的舊宗祠，或因城市建設需要遷建宗祠的審批手續作出規定，並堅決控制宗祠新建項目，按照文件要求嚴格把關，強化監控，嚴肅處置未經審批的新開建農村宗祠、違規擴建宗祠情況。同時積極探索、開展農村宗祠改建工作。