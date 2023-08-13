藏南柏木巨樹群落綜合科考完成　兩棵巨樹等身照曝光

今年6月，中國巨樹科考隊走進西藏林芝市波密縣易貢鄉等地，完成了藏南柏木巨樹群落的綜合科考，發現此片巨樹群落有豐富的高度層級，最高為101.2米的藏南柏木Ⅰ號，及99.5米的藏南柏木Ⅱ號。

今日（13日），科考隊發布兩棵巨樹的等身照和相關數據。



今年5月，由北京大學牽頭的聯合調查隊利用激光雷達技術，在波密縣通麥發現並測得一棵高達102.3米的西藏柏木，刷新亞洲最高樹紀錄。

為調查巨樹群落的分布情況，今年6月7日至23日，中國巨樹科考隊走進波密易貢鄉及其周邊面積15公頃的原始森林區域，完成1萬平方米的群落本底調查。科學家攀樹抵達樹冠層，系統完成了兩棵巨樹的樹冠層科考，採集巨樹群落植物標本及種質資源。

本次調查發現此片巨樹群落有豐富的高度層級：80米以上巨樹不完全統計為260棵以上，90米巨樹為25棵。

科考隊員介紹，此前測量為102.3米的西藏柏木，經現場採集進行形態和文獻對比，鑑定為藏南柏木（Cupressus austrotibetica），其歷史高度（包含主幹枯枝）為102.3米，相當於36層樓高。活體高度（從樹幹基部至存活枝頂部）為101.2米；按目前已有的測量記錄，其活體高度101.2米依然為全球第二高樹種、亞洲最高樹。

本次科考，是第二次青藏科考「森林和灌叢生態系統與資源管理」專題的重要組成，是國家重要野生植物種質資源庫野外種質資源採集工作的重要內容。藏南柏木目前已知僅生存於雅魯藏布江支流帕隆藏布、易貢藏布河谷部分區域，是中國特有植物。

科考隊員發現，基於以藏南柏木為核心的波密巨樹群落，結合此前在西藏墨脫縣發現的不丹松巨樹群落、察隅縣發現的黃果冷杉巨樹群落、雲南貢山縣巨樹群落，從藏東南地區延伸到滇西北橫斷山區，是一個世界級的巨樹分佈中心。