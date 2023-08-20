｢魚鷗翔集｣美景成真！陸海統籌施策　珠海近岸海域水質顯著改善

珠海通過陸海統籌綜合施策，近岸海域水質逐步改善，海灣岸灘環境逐漸整潔。



水清灘淨、魚鷗翔集、人海和諧，在珠海情侶路特色濱海美麗灣區，這幅美麗畫卷，正是美麗海灣的「珠海實踐」。

多年來，珠海針對不同海灣的生態環境特點和灣區發展定位，一灣一策，統籌推進陸海污染治理、生態保護修復、親海品質提升，系統實施重點任務和重大工程。通過陸海統籌綜合施策，珠海近岸海域水質逐步改善，海灣岸灘環境逐漸整潔，城區重點岸段岸灘垃圾實現每日每清。2021年，全市海域優良面積比例較2017年提高8.4%。

生物多樣性得到有效保護

2018年，在實施唐家灣附近沙灘修復過程中，珠海發現部分施工區域和海草床生長區域有所重合，這該怎麼辦？

珠海給出的答案是立即停止海草床範圍內所有施工，為海草床生長讓路。經過調查，海草床種類為貝克喜鹽草，已被國際自然保護聯盟列為易危種，並被認為是10種具有滅絕風險的海草種類之一。2022年的調查顯示，該片海草床面積約為7-8公頃，較2019年增長2-3倍。

在淇澳島，成片的紅樹林郁鬱蔥蔥。根據省自然資源廳、省林業局印發的《廣東省紅樹林保護修復專項行動計劃實施方案》，珠海市在2021-2025年內要完成522公頃紅樹林營造和152公頃的紅樹林修復任務。為有效推動紅樹林營造修復工作，珠海市組織編制了《珠海市紅樹林保護修復規劃（2021-2025年）》，具體通過養殖塘，騰挪產業用地等措施，在金灣的西灘平沙新城濕地、橫琴國家濕地公園、淇澳紅樹林保護區等劃定了紅樹林營造修復範圍，解決了選址問題，計劃2023年完成245公頃的營造任務，修復60公頃的工作任務，目前相關項目正在組織招投標工作，力爭在年底前完成任務。

此外，珠海完成的淇澳-擔杆島省級自然保護區濱海濕地生態修復示範項目，修復灘塗底泥、水鳥棲息地，建立智能化監測體系，提升鳥類覓食地質量，通過持續生態修復工程，現已建成珠三角規模最大、種類最全的紅樹林自然保護區，紅樹林面積約500公頃，成為省內研究紅樹林濕地生態系統、候鳥遷徙和發展的重要基地。「珠海市淇澳紅樹林濕地保護生態修復」榮獲廣東省首屆國土空間生態修復十大範例獎。

珠海淇澳島海景如詩如畫。（羊城晚報）

《珠海市海洋生態環境保護「十四五」規劃》顯示，珠海近岸海域水質優良面積比例上升了11.5%，達到歷史最佳水平。通過多年努力，珠海為全市生物多樣性保護充分保留了預留地，生物多樣性得到有效保護，「魚鷗翔集」的美景已成現實。

海洋環境成為珠海「名片」

美麗海灣的建設離不開海洋環境的綜合提升。近幾年珠海市修復了香洲區一帶九灣中的香爐灣、美麗灣、綠洋灣等多個岸段的沙灘岸線，陸續完成修復了錦塘灣、海豚灣、東澳灣、三角島等多個海島岸線和主要海灣，在大海和陸地間形成緩衝區，改變原有硬質護岸易受侵蝕的弊端，有效降低了颱風等惡劣天氣的衝擊。

珠海市在金灣的雞啼門水道實施珠海市海洋生態保護修復項目（獲得2021年度中央財政專項資金2.5億元支持），恢復潮間帶生態系統並充分淨化雨污徑流，構建完善以創新科技為引領、生態減災協同增效型的綜合防災減災體系，進一步提升海岸帶生態功能和防災減災能力。

在海島、海岸線修復方面，珠海市大力推進藍色海灣整治，在大萬山島、桂山島、東澳島、三角島實施海島海岸線修復，通過邊坡治理、復綠山體裸地、湖泊整治及基礎設施建設，有效改善整島生態環境狀況，提升海島及周邊海域環境質量，維護生態安全。其中三角島在2015年獲得省政府批准以生態修復為引領，以公益+旅遊模式進行開發，目前全島復綠面積約達8萬平方米，海岸線生態修復長度約4000米。綠色慢慢回歸島上，動植物多樣性愈加豐富，三角島及周邊海域海洋生態環境明顯提升，「珠海市三角島湖泊整治及生態修復項目」成功入選「廣東省第二屆國土空間生態修復十大範例」，為其他海域海島的保護修復提供了重要藉鑑。

通過一系列舉措，珠海近岸海域水質逐步改善，2021年海域優良面積比例較2017年提高8.4%，水清灘淨的美麗海灣，已然成為珠海的一張「名片」。

陸海統籌施策，珠海近岸海域水質顯著改善。（羊城晚報）

美麗海灣讓人與海更和諧

恰逢暑假，香爐灣的沙灘上人聲鼎沸，市民遊客在這裡感受沙灘的魅力。

據了解，珠海借助巴塞羅那人工沙灘建設經驗，在香爐灣打造長達1.5公里、灘面寬50米的凹字形人工沙灘，改變了過去「有岸無灘」的窘境，成為了市民遊客休閒觀光的好去處。

這是珠海以自然手法還原沙灘的體現。珠海在建設中突出美的核心導向，提升親海空間品質，讓更多的市民直觀感受到建設成效，讓市民真正走進沙灘，融入大海。

除了香爐灣，珠海以情侶路岸段、萬山群島為重點，先後組織實施香爐灣、美麗灣、綠洋灣、唐家灣、東澳灣、海豚灣等共10.4公里的沙灘修復工程。

如今，市民遊客可以走上板障山棧道俯瞰大海，還可以在海天驛站、城市陽台與大海親密接觸，嬉戲遊玩，也能夠走進珠海歌劇院的「大貝殼」，享受藝術的熏陶。城市親海空間的不斷增加，讓市民體驗更好，更加多維度。

下一步，珠海將繼續貫徹落實美麗中國「珠海實踐」工作要求，聚焦入海河流污染治理、環保基礎設施建設、親海空間提升、海洋生態保護修復等美麗海灣建設方面，建成「水清灘淨、岸綠灣美、魚鷗翔集、人海和諧」的美麗海灣和美麗海洋，不斷滿足人民群眾日益增長的優美海洋生態環境需要。