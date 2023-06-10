萬噸級海上採油平台珠海啟航　多項技術首創　為大灣區供油氣資源

近日，總重超過1.4萬噸的恩平18-6採油平台上部組塊在海油工程珠海場地搭乘「海洋石油228」駁船啟航出海，奔赴中國南海恩平油田群海域。平台多項建造技術實現首創，年內投產後可為粵港澳大灣區提供穩定可靠的油氣資源。



據中國海油深圳分公司恩平油田群開發項目經理栗振寧介紹，恩平18-6平台是集鑽井、生產、生活於一體的油氣鑽采平台，作業水深約98米，距離深圳西南約200公里，將同時開發恩平18-6和番禺19-1兩個油田。該平台所產原油經初步處理後將輸送至「海洋石油118」儲油輪進行處理、儲存，再外輸至沿海的煉油廠。

此次啟航出海的平台上部組塊長77.5米，寬36米，甲板面積近7個籃球場大小，重達14111噸，相當於1萬輛家用小汽車的重量。由於採用標準化及數位化建設，其建造週期僅8.5個月，較同類平台建造週期縮短近5個月。技術人員將組塊結構細分為15個部分，充分拓展甲板片的預製作業面，吊裝最大重量超過560噸，從而縮短吊裝作業時間，結構總裝僅用時82天。

據海油工程恩平18-6油田/番禺19-1油田聯合開發項目總經理于澤強介紹，組塊建造過程實現了數位化設計、數位化施工、數位化管理及數位化交付，提高了項目建設效率。除此之外，該平台還首次通過非滑道區無承台建造方案，打破傳統承台建造方案壁壘，較傳統方式節約工期近兩個月。

總重超過1.4萬噸的恩平18-6採油平台上部組塊在海油工程珠海場地搭乘「海洋石油228」駁船啟航出海。（羊城晚報）

該平台將採用浮托作業方式完成海上安裝，即借助潮汐的自然力量和船舶調載等施工技術，與之前已經安裝在海底的導管架精準對接，完成載荷轉移。

據了解，以中國海油為龍頭的「珠海海洋工程裝備產業基地」是「廣東省戰略性新興產業基地」「廣東省創新型產業叢集建設試點」「國家新型工業化產業示範基地」，其產業聚集程度、創新能力、低碳經濟指標等均處於全省前列，已成為廣東省乃至華南地區最具影響力的海洋工程裝備產業基地。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

