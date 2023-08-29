好心着雷劈？5分鐘被雷擊2次多處燒傷　事主不解：經常樂於助人啊

來自貴州遵義市的劉姓男子，近日在5分鐘內被雷擊中兩次，全身多處燒傷，目前仍留院做進一步的治療。劫後餘生的劉男表示，平日自己也算樂於助人，「沒想到會經歷這種事」。



劉男憶述，事發當日他在自家門口遭遇兩次雷擊，「那種感受是說不出來的，當時直接被打暈了，甦醒了可能幾秒鐘接着又來了一下，那個光又來了第二次。當時反應只知道自己被電了」。

當時家中妻兒都被嚇得不知所措，他甦醒後自行報警，後被送院治療。經檢查，劉男的足部、腰部和臀部等多處遭遇電燒傷。

醫生介紹，劉男受傷接近一個月，輾轉到多家醫院求診，但傷口一直沒有癒合，燒傷創面的壞死組織比較厚實，入院後已安排他緊急接受清創手術。

醫生稱，劉男被雷擊後還能生還比較罕見，入院時已是三度創面燒傷，目前生命體徵平穩。由於電燒傷容易對人體的皮膚組織造成嚴重損傷，劉男仍需留院治療，下一步會做修復手術。

據介紹，三度燒傷又稱焦痂性燒傷，創面深及皮膚全層及皮下組織中的皮膚附屬器，如皮脂腺、毛囊等。創面蒼白或炭化，呈焦黃色，觸及皮革樣，表面可見大血管栓塞網，痛覺消失。

中小面積的三度燒傷，可根據皮源情況移植小塊或大塊自體皮，一次封閉創面；大面積的三度燒傷則需要分期分批有計劃切痂植皮。

劉男不解平日樂於助人的自己為何被雷擊中。不少網民笑言，劉男被雷擊中兩次都沒有生命危險已是福報，「就是因為平時樂於助人多，所以沒啥大礙，大難不死必有後福」、「如果不是平時樂於助人，第一下就被劈走了」，更有人調侃稱「大哥你修煉的速度太快了，要壓一下進度」、「哥們你平時助人為樂，老天爺本來打算讓你位列仙班，奈何修為略差未能成功渡劫，但後福是少不了的」。