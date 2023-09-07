男演員半裸尺度大再引爭議　楊麗萍：人出生後身上也沒有任何東西

中國舞蹈藝術家、一級演員楊麗萍，近日再因舞蹈尺度太大引起爭議。

在新舞劇中，男演員僅穿上丁字褲，與衣著單薄的女演員做出各種親密行為，引起網民怒斥是少兒不宜。對此，楊麗萍認為不能將藝術和色情混為一談，「就像我們人出生後一樣，身上也是沒有任何東西的」。



9月5日，有觀眾公開楊麗萍舞團最新演出的照片，舞劇《春之祭》內加入的「陰陽雙修」表演尺度極大，男舞者穿上丁字褲，露出半個屁股，女演員則穿上薄紗和男演員做出各種親密的姿勢，一度觸及敏感部位。

對於舞蹈尺度太大的問題，楊麗萍受訪時回應稱，她和其團隊存在與大眾不同的看法，認為不能將藝術和色情混為一談，並解釋男演員身穿「丁字褲」半裸出鏡是表達奉獻全身羽毛，從而獲得雌性孔雀的自由，「就像我們人出生後一樣，身上也是沒有任何東西的」。

楊麗萍並非首次因舞蹈尺度太大受到爭議。今年6月，她編排的舞劇《孔雀》因男演員只穿肉色緊身打底褲而飽受詬病。

當時，楊麗萍回應指男演員奉獻羽毛換取女孔雀的自由，稱讚這段舞蹈是她最喜歡的，因為男演員沒有裝飾，需要用肢體語言去表演，全身赤裸才能更好體現意境。

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網民睇法：

其實你去看的話融入劇情是沒有違和感的，是沒有澀情的，噴的都是網上沒看過的片面跟風黑



這事兒很好解決，實行分級制啊……影視劇，演出……文學作品……到底是為什麼，這麼多年就是不實行分級制！ ？ ？



鑑於觀眾理解角度不同，不如出個觀看指引或者建議，建議幾歲以上觀賞。論分級制度的必要性，包括並不僅限於題材內容和觀賞年紀等。



那為什麼人後來要穿衣服呢，她不想想



那幹嘛不全裸呢？平時也光着屁股上街啊



說難聽點無非就是光明正大的賣，還說你們不懂藝術



可是！並不是脫光了就代表藝術啊 藝術這個詞太好用了吧



人出生時光溜溜，她咋不去街上裸奔？

