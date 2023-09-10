元宇宙服飾引領｢虛實結合｣新熱潮？有高校增設數字化服裝設計課程

據《中國新聞網》報道，近年來，元宇宙（metaverse）概念興起，元宇宙服裝設計秀場、各類虛擬服裝秀在北京、武漢等地亮相，掀起「虛實結合」新熱潮。



報道稱，由於元宇宙服裝不同於現實生活，故衣著可以不受限制，設計常常天馬行空、極具科幻素材。在不少數字時尚網站及社媒平台興起的「元宇宙服裝」往往造型誇張超前，以海水、火焰、金屬等「面料」作為服裝配飾，價格從幾十元到上萬元人民幣不等。

元宇宙服裝設計師康達受訪時稱，用戶主要是年輕群體，熱愛嘗試新事物，不滿足於大量同質化的服裝，從而愛上元宇宙服裝的個性獨特，一些限量爆款很快售罄。

買家付款後，會獲得區塊鏈唯一編號，永久收藏。賣家會根據買家提供的全身照「量體裁衣」，將元宇宙服裝合成、渲染，最終達到逼真的視覺效果。

24歲的賣家李語週就曾花費一千多元買過一對翅膀和一件連衣裙，以調節銀行工作大部分時間需穿工作服的情況。上海時尚博主張藝曾花費39元為自己的寵物狗買過一對鑲嵌寶石的小翅膀、一枚小金環和一個閃光鏡面斜挎包，既不為狗狗增加穿衣負擔，又能裝飾。

圖為穿上虛擬服飾的寵物狗。張藝攝（中新網）

武漢紡織大學服裝學院院長陶輝介紹，目前中國不少高校都增設了數字化服裝設計課程，未來，3D虛擬服裝設計師、製版師等數字化時尚人才將走俏。

麥肯錫2022年6月研報顯示，目前活躍於虛擬世界的消費者中79%有過購買行為，2030年元宇宙的潛在經濟價值可能高達5萬億美元。