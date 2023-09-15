35歲單身女CEO買精生混血兩女　再赴美備孕3胎懷弟弟獲網民祝福

隨著社會的進步和觀念的變化，當愈來愈多內地女性選擇「不婚不育」追求自由自主的生活方式時，「單身未婚媽媽」也不再是難以啟齒的貶義標籤，甚至可能被追捧為「女性代表」，內地35歲女CEO葉海洋就是這樣一個代表人物。 2017年、2021年，在國外先後購買精子誕下2名混血女兒，近日她又遠赴美國為女兒們添弟弟，網民亦紛紛祝她「求子順利」。



35歲的葉海洋是內地美妝護膚品牌DC藥局CEO。

生於遼寧的葉海洋，白手起家，25歲時創立了自己的美妝護膚品牌DC藥局。經過10年的不懈努力，她已在中國化妝品界佔有一席之地。時常中性打扮，並未將結婚列入人生計劃的她，卻在29歲時做出重大決定，決定購買精子自己生小孩，並獨力撫養。

2017年，單身的葉海洋前往美國購買高品質的精子，然後進行試管嬰兒手術。總共花費將近50萬人民幣，葉海洋選擇的精子來源擁有常春藤名校的背景，不僅學歷高，相貌也頗為出色。最終，她懷胎十個月後誕下了一名五國混血大女兒，取名為Doris。

2021年，受到疫情影響無法前往美國，她再次花費了15萬8千人民幣購買同一「精主」的精子，並將其從美國運送到俄羅斯，通過試管嬰兒的方式，誕下了Doris同父同母的親姊妹Hatti。

既當母親又當爸 為女兒添弟弟

葉海洋時常在微博等社交平台分享自己與兩個女兒的日常生活，可以看出她十分疼愛女兒，花重金為她們提供最優質的生活，最多的陪伴。雖然獨自扶養女兒，但葉海洋曾分享稱，「朋友說等你有了第二個孩子你就明白，你的愛會被分攤。當我有了第二個孩子，我體會到，愛，是曡加。」

近日，葉海洋在微博分享與母親赴美國的行程，其中一段影片顯示，她在一家生育醫療中心與醫護人員交流，手上拿著一個精子糢型並大方地向觀眾分享展示。此前，葉海洋曾透露希望為兩個女兒添個弟弟，網民猜測她這次赴美就是為了備孕第三胎。

葉海洋近日赴美備孕3胎。

對於葉海洋準備要生第三胎，網民紛紛祝福並期望她「順利懷孕」；不過，也曾有網民質疑她是否只是出於個人私慾，導致孩子可能缺少父愛。對此，葉海洋並不後悔，也不在意網民的看法，她僅表示「生娃這件事不應該一定建立在婚姻基礎上。」

網民睇法：

當媽媽不容易，而且來三次，辛苦了



現在的離異家庭那麼多，對孩子來說也是不負責任的，葉總這樣做挺好



好想葉總能透露下醫院名稱



活出了大多數女人理想生活



太崇拜她了，了不起的前半生



會慢慢開放的，就是需要時間和思想

