想去「最不便利的便利店」先練飛簷走壁　攀上還供200個月餅自取

中國國慶假期，各地熱門景點討論度劇增，頻上熱搜。近日，一段「最不便利的便利店」的影片引發了內地網民熱議，畫面顯示在一座幾乎垂直於地面的懸崖處，有一個小屋被安置在崖壁上，不少攀岩者從這個小屋經過時，可以從小屋內的工作人員處獲得飲料等補給。據悉，中秋國慶連假期間，店家還準備免費的月餅贈送往來的旅客，但前提是「你得先爬上去」。



《北京青年報》報道，這間懸空便利店位在湖南省平江石牛寨景區，其距離地面有約120米高，創辦人是景區內的攀岩教練。在便利店旁，有該景區飛拉達攀岩專案，遊客可以透過鐵扶手橫梯、固定纜索等裝置完成攀岩。

據了解，起初店面前身只是一個可以提供短暫休息的小屋，但後來在遊客建議下，才將其改造成一家有提供飲水的便利店。

該店面營業始於2018年4月，店面面積僅2平方公尺，每次僅能容納一人。據工作人員介紹，由於設店的原始目的是作為攀岩遊客中途休息的地方，並非以營利為目的，該便利店現仍免費為攀岩者提供礦泉水，但遊客也可以花錢購買功能飲料、能量棒、泡麵等食物，價格在5元至7元（人民幣，下同）不等。

湖南省平江石牛寨景區內專屬為攀岩者設計的便利店。（翻攝微博）

工作人員表示，店面所有的商品，都是每一兩天的時間，景區內的攀岩教練負責運送上去的，每日的營業額大約從幾百元到幾千元不等，端看當日光顧的遊客人數來決定，且店面並不會特別安排人員職守，遊客就自己取用後掃碼付款。

由於現正處於中秋國慶假期，景區內也因為假期因素吸引到不少遊客前來攀岩，這間「最不便利的便利店」也在店面放置200個月餅，供往來的遊客自行取用，但前提是遊客得想辦法自己爬上去拿。

景區的工作人員表示，有了這個便利店後，遊客就可以無需補給的問題，直接輕裝上陣，在有需要的時候，也能為遊客提供休息的空間，截至目前為止，大部分的遊客對這家懸崖上的便利店都抱持著正面反應。