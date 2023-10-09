村幹部辦公室活春宮忘關CCTV影片瘋傳　官方通報批：違反生活紀律

近日山東濰坊兩名村幹部在辦公室發生性行為，二人疑因太心急忘關CCTV導致影片外流，引發軒然大波。當地官方在8日發通報證實事件，批評兩人「違反生活紀律，造成嚴重社會影響」。



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山東濰坊市濰城區的通報指，當地對事件成立聯合調查組進行調查核實，經查，事情發生於8月31日望留街道一村委辦公室，當事人為望留街道某村原支部書記胡某和村委委員徐某。事發後，胡某、徐某已於9月1日被停職。

通報又指，調查認定胡某、徐某違反生活紀律，造成嚴重社會影響。根據有關規定，給予胡某開除黨籍處分，給予徐某政務記大過處分並責令辭職。

據早前《大皖新聞》報道，網傳影片顯示，身着深色衫褲的男子與一名紅衣女子在辦公室顛鸞倒鳳，完全忘記未關CCTV一事，沒過多久二人結束起身，他們「作案場地」的一張凳亦隨之露出。

網傳影片中，畫外音有多人圍觀影片，並討論二人發生性行為的畫面。而網傳影片的拍攝角度疑並非視像會議鏡頭角度，應為CCTV翻拍。有消息指，不雅影片的女主角為當地的婦女主任。

網民點睇：

「還是幹部會玩。」

「高端的人際關係往往只需要最原始的溝通方式。」

「書記和婦女主任的故事從小就一直有。」

「怎麼老是會有原始人混入組織內部。」

「挺好，以後政府辦公室都該放監控。」

