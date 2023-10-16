5A級景區公廁污水直排河流傳惡臭？　山西壺關文旅局責成徹底整改

有遊客反映，國家5A級景區山西省長治市八泉峽景區存在多項問題，包括將廁所污水直排河道，銷售「三無產品」，觀光車行駛時速高達90公里，護欄高度不達標等。

10月16日，壺關縣文化和旅遊局通報交代景區相關問題的調查情況。



通報稱，經調查組調查核實，景區內兩處廁所均為泡沫封堵型環保廁所，便池下設有存儲箱體，糞便污水排入後由菌類物質進行生物分解，分解成的氣體經排氣管道排出。排氣管存在設置不合理和冷凝水滴漏問題，已責成景區徹底整改兩處廁所，同時加強景區廁所巡查保潔頻次，消除異味。

經對兩處廁所臨近河道內水體和景區出口處河道抽樣檢測，各項指標均達到規定的地表水二類水質標準。經調閱在線檢測記錄，10月2日至10月13日八泉峽下遊淅河弓上水庫國控斷面自動監測數據均達到地表水二類水質標準。

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景區的觀光車有安裝限速器，最高時速為30公里/時，車輛超速時限速器將自動控油。對於遊客提出的儀表板上未有顯示車速，當局已責成景區加強對車輛的定期檢測保養。

景區按照建設規範，結合安全和景觀需要，在不同區域設置高度不同的護欄，從0.9米到1.4米不等。為保障遊客安全，當局已責成景區按照景觀服從安全的原則對護欄、山體落石、旅遊步道等設施方面進行全面排查整改。

至於遊客反映景區銷售「三無」產品的問題，經查，驅蚊表確為「三無」產品，已責令商戶下架該商品，依法依規處罰，但其他商品均為合法企業生產，產品的標簽標識完整。當局責令景區加強對商鋪租賃方的從嚴巡查管理，行業部門加強對景區商戶、攤點的監督檢查力度，堅決杜絕「三無」產品。