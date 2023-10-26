睪丸裏面有個B？武漢4個月大男嬰藏罕見寄生胎　全球案例僅個位數

湖北武漢出現一宗罕見的寄生胎個案，一對本來的同卵雙胞胎，其中一胎因發育不良，竟悄悄地「鑽」入了兄弟的睪丸。近日，武漢大學中南醫院婦兒醫院小兒外科專家為僅4個月大的新生男嬰銘銘，成功取出這枚「胎中胎」。據悉，全球「胎中胎」的發生概率僅為50萬分之一，而睪丸內的「寄生胎」更是只有個位數的已知案例。



報道指，黎女士去年迎來自己第一個孩子，起初一切順利，詎料今年4月，當懷孕30周的她做產檢時，卻發現幾項指標異常，遂作進一步檢查，結果發現胎兒左下腹腔有一枚大小約6厘米的包塊，醫生分析為「寄生胎」。黎女士雖然驚恐萬分但仍迫切希望能保住孩子，遂向小兒外科主任張文求助。張文解釋，「寄生胎」是良性腫瘤，但長期存在於人體有較大危害，可以先密切監測，待時機成熟再清除，屆時孩子能夠跟正常人一樣。

寄生胎藏於銘銘睪丸內。（長江健康融媒）

好在，監測期間，胎體一直沒有明顯變化，銘銘順利在6月出生，重達8斤，除下腹鼓鼓的，他與其他孩子無異。

到9月底，黎女士帶著銘銘覆查彩超，發現胎體已悄悄從左側移到右側，並開始出血壞死。由於銘銘本就因寄生胎而缺失左側睪丸，如果連右側也被波及就麻煩大了，且病竈在腹腔內已形成索帶樣結構，壓迫腸管，待孩子5個月添加輔食，很可能發生腸道扭轉，屆時危害更嚴重。

張文為銘銘做檢查。（長江健康融媒）

眼見已符合手術標準，醫生決定為孩子實施單孔腹腔鏡下盆腔包塊切除手術。不過手術過程殊不簡單，由於新生兒臟器小、血管細，加上寄生胎在體內充滿種種不確定性，可能發生粘黏、與正常組織融為一體等多種狀況，對醫生有很大的考驗。好在，經過1小時的精細操作，胎體被完整切除。病理報告顯示，胎體無任何正常睪丸組織。至於銘銘經過針對性的治療護理，恢復情況良好，已於周三（25日）出院。

張文介紹道，寄生胎是罕見的先天性疾病，由於較小，難以被發現，有人甚至到成年後做檢查時才發現。由於寄生胎不完整，其並非真正意義上的生命，靠吸宿主的營養而生，即使存活下來也沒有任何作用，反而會危害正常胎兒的健康，因此產婦應遵醫囑定期產檢，發現異常要馬上就醫。