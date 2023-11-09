中山二院多人患癌　有傳乳腺實驗室已拆除　院方：湊巧消防檢查

網傳位於廣州的中山大學附屬第二醫院（中山二院）乳腺外科團隊人員，疑受實驗環境和試劑影響患癌。11月8日，院方證實近年在醫院乳腺腫瘤中心實驗室工作、學習過的人員中有3名罹患癌症，無在讀學生患癌。另有傳涉事實驗室已拆除，中山二院工作人員表示，只是例行的消防檢查，剛好遇到前述事件。目前，醫院運作一切正常運行。



《第一財經》報道，11月8日下午，中山二院一切正常運行，患者如雲。網傳黃某的博士生導師蘇士成亦正常出診，診室外有眾多患者在等待。和其他診室不同，蘇士成的診室門外專門配有一名醫護人員看守，以免還沒叫到號的其他人員進入。

蘇士成的診室外有眾多患者在等待。（微博＠第一財經日報）

網傳黃某等人所在的實驗室已經在11月8日拆除，蘇士成診室外的工作人員表示，網傳實驗室拆除只是中山大學例行的消防檢查，「只是檢修的日子恰巧就是今天……一開始定的就是今天的日子」。

工作人員表示，中山大學方面早就安排了消防檢查，只是恰巧碰上「這個事」，在外界看來可能就會將這個早已安排了的檢查與此次事件形成聯想，但其實是一種「偶然性」。

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中山大學附屬第二醫院（中山二院）。（橙柿互動·都市快報）

中山二院一位內部人士透露，該院的實驗室主要歸醫院的基礎與轉化醫學研究中心（下稱「醫研中心」）管理，科研團隊如果要使用需要向科室申請，然後試驗所用的檢測試劑均是根據科研團隊的自身需要使用。對於網傳的實驗室泄露，該名人士予以否認，「醫院實驗室安全管理比較規範」。