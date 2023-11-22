超有錢！杭州一村收入1.6億　安排村裏200名老人高檔體檢、星馬遊

據內媒報道，在杭州有個古蕩鎮村，2002年撤村建居後，古蕩鎮村1100多人都成了經合社的股民。10多年，古蕩鎮股份經濟合作社先後投入資金，發展樓宇經濟，收益驚人。3年前，古蕩鎮股份經濟合作社就成了名副其實的億元村。



2022年古蕩鎮股份經濟合作社一股能分到1萬元（人民幣，下同），一般家庭戶基本都有十多萬元。高額的分紅，也讓古蕩鎮村登上微博熱搜，引發熱議。



據內媒報道，這10多年，古蕩鎮股份經濟合作社先後投入資金，發展樓宇經濟，而兩幢超級吸金的寫字樓，貢獻率最大。現在，三分之一的股民都是退休老人。組織退休股民出遊是傳統福利項目，此外還安排一年一次的高檔體檢等。

今年截至目前，他們村集體收入已達1.6個億，創下歷史新高。退休股民的旅遊服務也加碼了，旅遊津貼也顯著提升。這次他們安排了200多位退休老人分四批出國游，第一批有65人。目的地是新加坡、馬來西亞。當然，確實因身體等原因無法出遊的，也可以拿到現金補貼。

新聞一出，迅速引發內地網民輿論熱議。有網民指，這樣的情況在浙江「太正常了」，但這個村刷新認知，「村集體收入，牛到極點」。亦有網民感慨：「偏遠地區幹一輩子頂不上人家收一年租金」、「條條大路通羅馬，可有人生在羅馬。」

網民點睇：

光鮮亮麗的背後是多少年輕人在這裡無數的加班，在這裡租房，你們年年漲租金，他們年年榨血汗。可嘆可悲。

這1.6億就是無數年輕的杭漂的的血與淚啊。

一本二本比不上一個戶口本。

杭州很多村都這樣的吧，至少我周圍的村每年都有分紅，我們村還給老人免費的愛心食堂吃飯，重陽節每個老人發錢，發物資，考上大學的發錢，老人旅遊也每年都有。

