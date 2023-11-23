四川一地每月發高齡津貼：90歲領100、100歲領1500、110歲領3500

11月22日，一份《四川天府新區眉山管理委員會社會事務局關於調整高齡津貼發放標準的通知》在網上流傳。據了解，該地的高齡津貼發放標準如下：「80週歲至89週歲:30元（人民幣，下同）/月/人；90週歲至99週歲:100元/月/人；100週歲至105週歲1500元/月/人；106週歲至109週歲2500元/月/人；110週歲及以上3500元/月/人。」



該份通知稱，調整後的高齡津貼發放標準從2024年1月1日起執行。四川天府新區眉山管理委員會社會事務局證實該文件為真，負責人指出，天府新區眉山管理委員會由原來的彭山區2個鄉鎮和仁壽縣5個鄉鎮組成，其中彭山區被國家列為長壽之鄉，100歲以上老人比較多。目前，天府新區內沒有110週歲以上的老人，「以前有現在已經過世了。100週歲以上的老人大概有50多個。」



四川眉山市高齡津貼制度實施可追溯到2018年1月。2017年12月，眉山市老齡工作委員會辦公室、眉山市民政局、眉山市財政局聯合發布《關於建立高齡津貼制度的實施意見》，稱凡年滿80週歲的本地戶籍老年人均可於2018年1月起申請高齡津貼（涉嫌犯罪被羈押人員、刑法未執行完畢人員除外），去世後停止。

該份意見對高齡津貼發放標準也做出了規定「：80到89週歲老年人，每人每月不低於25元；90到99週歲老年人，每人每月不低於100元；100週歲以上老年人，每人每月不低於500元。有條件的區縣可適度提高發放標準。」

此前，2017年四川發布《四川省老齡工作委員會辦公室四川省民政廳四川省財政廳關於建立80週歲以上老年人高齡津貼制度的通知（川老齡辦〔2017〕45號）》，決定自2017年，全面建立80週歲以上老年人高齡津貼制度。通知還稱，各地可根據經濟發展水平，適當提高發放標準。鼓勵有條件的地區建立80週歲以上老年人高齡津貼普惠制度。

中國老齡化危機加重。（Getty）

2023年7月6日眉山市政府官網公開的《眉山市民政局對市五屆人大三次會議第174號建議答覆的函》中，提到了眉山市高齡津貼制度實施的情況。文件中指出，截至目前（2023年7月6日），已為約11萬名老人發放1億餘元高齡津貼。

中國各省加快基本養老服務制度設計：高齡津貼在列

民政部養老服務司司長俞建良表示，今年以來，民政部推動各地加快基本養老服務制度設計。以出台實施方案、發佈本地區基本養老服務清單為重點，督促指導各地加快工作節奏，做好省級層面基本養老服務制度設計。

據介紹，目前，多數省份都已經出台了實施方案，其餘省份也都在陸續發佈中。「一些地方還結合當地實際，因地制宜在基本養老服務清單項目內容和標準方面『加法』，不斷實現突破和創新」，俞建良說。

南沙區養老院長者活動。（微信公眾號＠頤年養老服務）

民政部表示，除了指導做好基本養老服務項目落地，推動各地實施特殊困難老年人家庭居家適老化改造以外，也須完善老年人福利補貼政策，落實高齡津貼、養老服務補貼等項目。指導各地加快實施探訪關愛服務，把服務主動送上門，提前發現和預防居家養老風險。

下一步，民政部將持續加大《意見》的貫徹落實力度。一是督促指導尚未出台省級實施方案的地方盡快在年底前出台。二是著力推進國家基本養老服務清單所列項目的落地生效，盡快把黨中央的溫暖送到老年人身邊。

三是不斷完善基本養老服務供給、保障、監管和動態調整機制，同時推動基本養老服務對象資訊、服務保障資訊統一歸集、互認和開放共享，推動實現全體老年人更好地享有基本養老服務。