吊爐火鍋｜內地興火鍋版「圍爐煮茶」　造景氛圍感成吸金力關鍵？

【冬季飲食 / 北上吃喝玩樂 / 吊爐火鍋 / 火鍋 / 北上消費】內地近期興起有火鍋版「圍爐煮茶」之稱的吊爐火鍋，不少民眾排隊等位「一桌難求」。有文章分析指出，和傳統火鍋相比，吊爐火鍋最大的不同在於形式，而造就這般吸金力的關鍵，在於其「好食又好看」的造景氛圍感。



去年冬季，內地曾流行過「圍爐煮茶」，在寒冷天氣圍爐，烤上番薯、板栗、年糕等應季食物，看爐火緩緩將茶湯煮沸，深受熱捧，也催生許多網紅店舖。

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今年冬季，內地興起有火鍋版「圍爐煮茶」之稱的吊爐火鍋，將圍爐煮茶的思路擴展到火鍋領域，將鍋具吊起，放在爐具上加熱，代替通常的電熱模式，受到歡迎，不少城市的吊爐火鍋更出現排隊等位「一桌難求」的火熱景象。

內地興起吊爐火鍋。（網圖）

目前，大連、西安、蘇州、成都、重慶、武漢、大理、廣東佛山、梅州、韶關等地，都出現了吊爐火鍋。小紅書、抖音、大眾點評等社媒平台，吊爐火鍋相關影片的播放量也突破千萬次。不過，由於吊爐火鍋用餐時間較長翻檯率較低，更多餐飲商家僅在原本生意的基礎上，推出了幾桌吊爐火鍋，作為引流手段。

為何吊爐火鍋會在冬季格外火爆？有文章分析指出，一方面因為冬季氣候寒冷，另一方面，造就這般吸金力的關鍵在於，吊爐火鍋既好看又好食的氛圍感和造景能力，不僅能拍出好看應景的相片，也是社交聚會的不錯方式，「火鍋好不好吃並不那麼重要，重要的是體驗、場景和氛圍。」